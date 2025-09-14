솔로곡 중 3번째로 1억뷰 달성

[헤럴드경제=박지영 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 슈가의 솔로 곡이 조회수 1억뷰를 돌파했다.

소속사 빅히트 뮤직은 14일 슈가가 지난 2023년 4월 발매한 솔로 앨범 ‘디데이’(D-day)의 타이틀곡 ‘해금’ 뮤직비디오가 이날 오전 5시7분께 유튜브 1억뷰를 달성했다고 밝혔다.

이로써 슈가는 어거스트 D(Agust D)로 발표한 믹스테이프의 타이틀곡 ‘어거스트 D’와 ‘D-2’의 타이틀곡 ‘대취타’에 이어 3개의 1억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.

‘해금’은 국악기 해금의 소리를 활용한 힙합 장르의 곡이다. 국악기 ‘해금(奚琴)’과 ‘금지된 것을 푼다’라는 ‘해금(解禁)’의 중의적 표현을 통해 ‘자유’라는 화두를 던진다. 뮤직비디오에서는 누아르 영화 같은 분위기와 짜임새 있는 스토리, 긴장감 넘치는 요소들이 돋보인다.

한편 ‘디데이’는 ‘어거스트 D’와 ‘D-2’에 이은 어거스트 D 트릴로지(3부작 시리즈)의 마지막 앨범이다. 어거스트 D는 해방‘을 주제로 한 이 음반의 전곡 작사, 작곡은 물론이고 프로듀싱을 맡았다.