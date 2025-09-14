[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 한동대학교(총장 최도성)는 11일 공유오피스 ‘더텐트’에서 아티스트 에녹을 신축 실내체육관 홍보대사로 위촉했다.

에녹은 MBN ‘현역가왕2’ 최종 3위를 기록한 뮤지컬·트로트 아티스트로, 최근 ‘한일가왕전’에서도 활약하며 ‘트로트 프린스’로 주목받았다.

그는 “한동대 졸업생으로서 전인 교육의 중요성을 느꼈다”며 후배들에게 대학 시절 경험의 가치를 강조했다.

한동대는 개교 30주년을 맞아 150억원 규모의 체육관 건립을 추진 중이며, 연면적 4500㎡의 다목적 시설에는 실내 조깅 트랙, 클라이밍 월, 피트니스센터, 2000석 체육관, 학생 동아리 공간 등이 포함된다.

최도성 총장은 “체육관 건립은 대학의 오랜 염원”이라며 “학생들이 건강한 전인 교육을 통해 미래 사회를 이끌 인재로 성장하길 바란다”고 말했다.

현재 대학 운동장에서는 학생과 지역민이 함께 참여하는 ‘킹덤 빌더스 러닝’이 매일 오후 6시에 진행 중이다.