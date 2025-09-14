[헤럴드경제=최원혁 기자] 문재인 전 대통령이 이낙연 전 국무총리와 만난 것을 두고 이언주 더불어민주당 최고위원이 ‘부적절했다’고 비판했다.

14일 이 최고위원은 페이스북에 “이낙연이 문재인 전 대통령을 추석 인사차 만났다고 한다. 문 전 대통령 밑에서 총리까지 했으니 명절 인사를 한다는데 인간적으로 뭐라 할 수는 없을 것”이라고 운을 뗐다.

그러면서 “그래도 전 대통령께서 오래전부터 이재명 대통령을 못 잡아먹어서 안달 난 이 전 총리를 만나시면 세상이 당연히 정치적 해석을 할 것을 알 터인데, 굳이 저렇게 환대하는 사진을 공개할 필요가 있었는지 이해가 안 간다”고 했다.

이어 그는 이 전 총리를 겨냥해 “더 이해가 안 가는 건 이 전 총리의 행보”라며 “상대를 깔보는 듯한 권위적 태도와 엘리트 의식에 가득 찬 그가 호남 총리 운운하자, 호남 정신과 정반대인 자가 어찌 호남을 들먹거리느냐고 비판했다”고 말했다.

이 최고위원은 “대외적으로는 자신이 마치 합리적 중도 정치인인 양 하면서도 문 정권의 무리한 경제정책들을 한 번도 충심으로 반대하거나 대안을 제시하지 않고 무책임하게 방치했다”며 “나라는 안중에도 없고 오로지 권력욕에만 가득 차 있구나 싶어 혀를 찼다”고 했다.

또 “(이 전 총리는) 유력한 이재명 후보를 인정하지 않고 끊임없이 공격했다”며 “최근에 다시 그 사법 리스크를 들먹이며 국가 리스크가 된다는 식으로 비난했다. 한참 전 일을 끄집어내 확대시키고 검찰의 먹잇감으로 재구성해 던져준 게 이 전 총리 측 아니었는가. 국민들에게 비전과 대안을 제시하지 않고 인신공격만 계속하는데 누가 당신을 지도자로 생각하겠는가”라고 날을 세웠다.

마지막으로 “이 전 총리가 왜 갑작스레 정치적 행보를 하는지 이해가 안 간다”며 “좌우를 막론하고 앞으로 국민들이 이낙연을 그리워하거나 선택할 일은 절대 오지 않을 것. 정치적으로도, 인간적으로도, 능력으로도 평가가 끝났기 때문”이라고 했다.

앞서 이 전 총리는 지난 13일 SNS에 문재인 전 대통령 부부와 만나 차를 마시며 활짝 웃는 사진을 공개했다. 그러면서 “추석 인사를 겸해 평산으로 문재인 대통령 내외분을 아내와 함께 찾아뵈었다”며 “근황과 지난 일, 그리고 막걸리 얘기 등 여러 말씀을 나눴다. 내외분께서는 매우 건강하게 지내시며 여기저기 의미 있는 곳에 다니고 계셨다”고 적었다.