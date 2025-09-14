신고 받고 혼자 출동한 이 경사 영흥파출소, 훈령 안지켰나 해경 “명명백백히 조사할 것”

[헤럴드경제=박지영 기자] “일단 제가 한번 들어가보겠습니다.”

인천 바다에서 중국인 노인을 구하다가 숨진 해양경찰관 이재석(34) 경사가 사고 전 파출소에 추가 인원 투입을 요청한 것으로 나타났다.

14일 SBS, 연합뉴스에 따르면 인천해양경찰서 영흥파출소 무전 녹취 기록에서 이 경사는 지난 11일 새벽 드론 순찰 업체 신고를 받고 혼자 현장에 출동했다.

중국 국적의 70대 남성은 어패류를 잡다가 밀물에 고립됐다고 한다.

오전 2시 16분 첫 무전에서 그는 “꽃섬에 혼자 있는 요구조자가 상의를 탈의하고 있어, 직접 가서 이탈시켜야 할 것 같다”고 말했다.

26분 후인 오전 2시 42분에 이 경사는 “현재 요구조자 확인. 입수해서 들어가야 할 거 같다“고 당시 상황을 설명했다.

“수심이 얼마나 되는지”라는 질문에 “수심이 좀 있어 보이는데요”라고 답했다.

이어 추가 인원 투입이 필요하냐는 질문에 “물이 차올라서 조금 필요할 거 같긴 하다”면서도 “일단 제가 한번 들어가 보겠다”고 말했다.

이에 담당 팀장은 “서(인천해경서)에다 보고하고 (자는) ○○을 깨워서 같이 상황 대응을 하자. 어떻게 생각해”라고 물었으나 일단 요구조자를 만나러 이동하겠다는 이 경사의 말에 별다른 후속 조치를 하지 않았다.

이 경사는 2시 56분에는 “요구조자는 발이 베어 거동이 안 된다고 해서 구명조끼를 벗어드려서 이탈시키도록 하겠다. 물은 허리 정도까지 차고 있다”고 전했으나 이때도 추가 인원은 현장에 투입되지 않았다.

다른 영흥파출소 직원들은 당일 오전 3시 9분께 “물이 많이 차 있다‘는 드론업체의 지원인력 요청을 받고서야 현장으로 이동한 것으로 파악됐다.

이후 오전 3시 14분에야 파출소는 고인의 이름을 부르면서 “통화 가능하면, 교신 가능하면 아무 때나 연락해봐”라고 무전한다.

결국 이 경사는 바다에서 실종됐고, 오전 9시 41분께 옹진군 영흥면 꽃섬 인근 해상에서 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐으나 결국 숨졌다.

해양경찰청 훈령인 ‘파출소 및 출장소 운영 규칙’에는 “순찰차는 불가피한 경우를 제외하고 2명 이상 탑승을 원칙으로 한다”고 명시돼 있지만, 당시 현장에서는 이같은 훈령이 지켜지지 않은 것으로 보인다. 영흥파출소 근무자 6명 중 4명은 휴게 중이었다.

당시 영흥파출소 근무자는 모두 6명이었는데 이 중 4명은 휴게시간이었던 것으로 전해졌다.

이 경장의 카카오톡에는 “더 좋은 사람이 되자”, “생각만 하지 말고 일단 하자”는 메시지가 남겨져 있었던 것으로 전해졌다.

해양경찰청은 “관련 의혹과 의문에 대해 객관적이고 정확한 조사가 이뤄질 수 있도록 외부 전문가 6명으로 어제 진상조사단을 구성했다”며 “향후 2주간 활동하는 조사단이 관련 의혹에 한 점 의문이 없이 명명백백하게 조사할 수 있도록 적극 지원할 예정”이라고 밝혔다.