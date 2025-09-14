내년 시즌까지 관중석 중앙 전광판 등 총 1115㎡ 규모 디지털 사이니지 신규 구축

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 미국 프로풋볼리그(NFL) 의 전통 강호로 꼽히는 풋볼팀 볼티모어 레이븐스와 파트너십을 맺고 홈구장에 디지털 사이니지를 공급한다고 14일 밝혔다.

LG전자는 내년 시즌까지 미국 메릴랜드주 볼티모어 M&T 뱅크 스타디움에 총 1115㎡ 규모의 디지털 사이니지를 새롭게 설치할 예정이다.

경기장 중앙 전광판을 포함해 관중석의 동서남북 방면에 초대형·초고화질 디스플레이 4개를 구축한다. 관객 입장 게이트에 약 65ｍ 길이로 조성되는 초대형 디스플레이는 스타디움의 새로운 상징이 될 전망이다.

LG전자는 이번 파트너십을 통해 경기장 리노베이션과 팀 서포터즈 대상 공동 마케팅도 전개한다. 스타디움 내부 복도 등 관람객 이동 동선 곳곳에 100대 이상의 LG TV를 설치해 어디서든 경기 하이라이트를 감상할 수 있도록 했다.

시즌 종료 후에는 외벽에도 약 215m² 규모의 메쉬 LED(Mesh LED) 디스플레이를 설치하고 외부 광장에 고해상도 스크린을 추가할 계획이다.

LG전자는 미국에서 ‘가장 신뢰받는 가전(Most Reliable Appliance Brand)’으로 평가받으며, NFL뿐 아니라 MLB와 축구 경기장에도 상업용 디스플레이 솔루션을 확대 공급하고 있다.

지난 3월에는 보스턴 레드삭스 홈구장 펜웨이 파크에 842m² 규모의 종합 디스플레이를 설치했고, 조지아주 애틀란타 메르세데스-벤츠 스타디움에는 141m² 너비 리본보드를 구축한 바 있다.

정규황 LG전자 북미지역대표 부사장은 “미국 전역의 주요 경기장을 혁신하는 차별화된 상업용 디스플레이를 통해 현지 스포츠 팬들에게 최고의 관람 경험을 선사할 것”이라고 말했다.