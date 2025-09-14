경기·서울·인천서 청소년 ADHD약 처방 건수 많아

[헤럴드경제=박지영 기자] 청소년 사이에서 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제가 ‘집중력 높이는 공부약’으로 알려지며 처방이 급격히 늘고 있어 오남용이 우려된다. 부작용 또한 19세 미만 환자에게서 다수 발견됐다.

국회 보건복지위원회 소속 서미화 더불어민주당 의원이 14일 식품의약품안전처·건강보험심사평가원 자료를 분석한 결과, 2022년부터 지난해까지 만 19세 이하 환자에게 처방된 ADHD 치료제는 총 335만9226건에 달했다.

지난해만 136만7730건이 처방돼 1년 전(112만2298건)보다 21.9% 증가했다.

3년간 보고된 부작용은 총 278건이며, 이 중 연령이 확인된 83건 가운데 절반 이상(47건·56.6%)이 19세 미만 환자였다.

주요 부작용은 식욕 감소(49건), 불면(30건), 구토·구역(21건), 두근거림(12건), 틱(7건), 자극 과민(7건), 두통(5건), 어지럼증(5건) 등이었다.

지역별 처방량은 수도권에 집중됐다. 지난해 경기(35만265건)와 서울(33만8746건), 인천(6만1563건)이 가장 많았다.

이어 부산(16만4980건), 대구(8만6737건), 광주(5만2296건), 경남(4만4966건), 대전(4만3625건) 순이었다.

서 의원은 “ADHD 치료제의 집중력 향상 효과가 알려지면서 일반 청소년 사이에서도 수요가 늘어 오남용 우려가 커지고 있다”며 “안전한 처방을 위한 약물 관리 시스템 강화가 필요하다”고 말했다.