전체 상장 종목 10개 중 1개꼴로 52주 신고가 기록

[헤럴드경제=박지영 기자] 이달 들어 코스피가 사상 최고치를 경신하며 고공행진을 이어가는 가운데, 전체 상장 종목 10개 중 1개꼴로 52주 신고가를 기록한 것으로 나타났다.

14일 한국거래소에 따르면 9월 1일부터 12일까지 코스피와 코스닥 시장에서 장중 52주 신고가를 기록한 종목은 245개로, 전체 상장 종목(2660개)의 9.2%에 달했다.

대표적으로 반도체주는 미국 금리 인하 기대와 더불어 미국 소프트웨어 기업 오라클의 낙관적 실적 전망에 힘입어 AI(인공지능) 인프라 기대감이 커지면서 일제히 강세를 보였다.

SK하이닉스는 9거래일 연속 상승, 지난 12일 장중 32만9500원까지 올라 52주 신고가이자 역대 최고가를 새로 썼다. 삼성전자와 삼성전자 우선주도 각각 7만5600원, 6만900원까지 오르며 52주 신고가를 경신했다.

정부 자본시장 정책 수혜 기대를 받은 금융주도 잇달아 신고가를 찍었다. 대표적으로 이재명 대통령의 취임 100일 기념 기자간담회를 하루 앞둔 지난 10일 정부가 주식 양도세 부과 대상인 대주주 기준을 현행 50억원으로 유지할 것이란 전망이 나오면서 부국증권이 8만4600원까지 치솟았다.

기자회견 당일인 11일 금융주를 중심으로 일부 차익 매물이 출회됐으나 다시 매수세가 유입되면서 12일에는 키움증권(25만9000원), 미래에셋생명(8050원), 삼성생명(16만7900원) 등이 장중 52주 신고가를 경신했다.

식품주 역시 강세를 이어갔다. 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 흥행으로 한국 라면에 대한 해외 관심이 높아지며 실적 개선 기대가 반영됐다. 삼양식품은 11일 장중 166만5000원으로 52주 신고가이자 사상 최고가를 경신했고, 농심도 12일 57만9000원까지 올라 52주 신고가를 새로 썼다.

조선주도 ‘한미 조선협력 프로젝트(MASGA)’ 수혜 기대에 강세를 보였다. 한화오션(3일·12만3800원), HD한국조선해양(5일·43만8000원), HD현대마린솔루션(12일·22만7500원)까지 오르며 줄줄이 신고가를 기록했다.

코스피는 이달 들어 9거래일 연속 상승하며 지난 10일 4년 2개월 만에 사상 최고치를 돌파한 뒤, 12일에는 사상 처음 3390선을 넘어섰다. 이달 상승률은 6.6%에 달하며, 같은 기간 코스닥지수도 6.3% 올랐다. 전체 상장 종목 중 68%인 1819개가 지난달 말 대비 상승했고, 820개는 하락, 21개는 보합을 기록했다.

증권가에서는 반도체주 중심의 상승세가 당분간 이어질 것이라는 전망이 나온다. 신얼 상상인증권 연구원은 “전 세계적으로 AI 투자가 지속되면서 반도체와 전력기계 등 관련 업종의 글로벌 수요가 확대될 것으로 보여 관련 업종을 중심으로 국내 증시의 상승세가 당분간 이어질 것”이라고 내다봤다.

다만 경기 불확실성과 제한적 실적 회복을 이유로 신중론도 제기된다. 이웅찬 iM증권 연구원은 “미국은 AI 투자는 활발하지만, 고용지표 악화에서 보듯 다른 부문은 빠르게 악화하고 있다”며 “국내 증시도 반도체 외 기업 실적 악화를 주의해야 한다. 강세장의 끝자락에 점점 다가가고 있는 것 같다”고 분석했다.

이경민 대신증권 연구원도 “다음 주 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의가 대기 중인 가운데 이달 미국 금리 인하는 기정사실화됐지만, 부담 요인은 현재 연내 3회 금리 인하 기대가 선반영된 점”이라며 또한 ‘코스피는 단기 밸류에이션(평가가치) 부담이 확대돼 추격 매수보다 조정 시 단기 트레이딩(매매) 전략을 제안한다“고 밝혔다.