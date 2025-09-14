이달 15~31일 ‘숨은 금융자산 찾아주기 캠페인’ 2021년 15조9000억→올해 6월말 18조4000억

[헤럴드경제=김벼리 기자] 금융당국은 ‘숨은 금융자산 찾아주기 캠페인’을 진행한다고 14일 밝혔다.

캠페인은 오는 15일부터 다음달 31일까지 금융위원회와 금융감독원, 그리고 모든 금융권이 함께 진행한다.

‘숨은 금융자산’이란 금융 소비자가 오랫동안 잊어버리고 찾지 않은 예·적금, 보험금, 투자자예탁금(증권계좌), 신탁, 카드포인트 등 금융 자산을 말한다. ‘숨은 금융자산 규모’는 지난 2021년 말 15조9000억원에서 2022년 16조3000억원, 2023년 18조원에 이어 올해 6월 말 18조4000억원 등 계속 증가하고 있다.

캠페인 기간 금융사를 통한 대고객 개별 안내와 더불어 온오프라인 방식 대국민 홍보를 실시한다. 관계 기관과 금융사는 영업점을 비롯해 자사 홈페이지·SNS(사회관계망서비스)·애플리케이션(앱) 등을 통해 포스터 안내장 등을 게시한다. 개별 고객을 대상으로 이메일과 문자메시지·알림톡 등을 보내 ‘숨은 금융자산’ 조회·환급 방법을 안내할 예정이다.

단, 개인정보나 계좌 비밀번호를 요구하거나 금전 이체를 요구하는 등 출처가 불분명한 링크 등에는 접속하면 안 된다고 금융당국은 강조했다.

금융소비자는 인터넷 홈페이지 ‘파인’이나 휴대폰에 앱 ‘어카운트인포’에서 ‘숨은 금융자산’을 조회할 수 있다. 개별 금융사의 영업점이나 고객센터, 앱에서도 가능하다.

“내계좌 통합조회 및 관리” 또는 ‘어카운트인포’를 이용하는 경우, 모든 금융권의 ‘휴면 금융자산’과 대부분의 ‘장기 미거래 금융자산’을 조회할 수 있으며, 1년 이상 거래가 없는 잔액이 100만원 이하인 예금, 적금, 투자자예탁금, 신탁 계좌의 경우 즉시 환급받을 수도 있다. 같은 경로를 통해 “내 카드 한눈에” 서비스를 이용하는 경우, 미사용 카드포인트도 조회하고 현금화할 수 있다.

금융당국은 보다 많은 금융 소비자가 쉽고 편하게 자산을 찾도록 ‘숨은금융자산 조회 서비스’를 상시 운영하고 있다. 숨은금융자산 보유 고객에게 정기적으로 조회 방법도 안내하고 있다.

앞으로 캠페인 기간 숨은금융자산별 환급실적과 함께 회사별 숨은금융자산 환급 실적을 공개하며 금융회사의 적극적인 환급 노력을 유도할 계획이다.