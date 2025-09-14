‘민생회복소비쿠폰’ 스미싱 기승 2차 때도 정부·카드사·은행 사칭 주의

[헤럴드경제=김벼리 기자] 1차 민생회복 소비쿠폰 관련 스미싱(문자를 통한 해킹) 건수가 430건에 달한 것으로 집계됐다. 정부는 2차 신청을 앞두고 스미싱 공격에 대한 주의를 당부했다.

금융위원회는 14일 1차 민생회복 소비쿠폰과 관련해 현재까지 탐지·대응한 스미싱 건수가 총 430건이었다고 밝혔다. 다만 스미싱 유포에 따른 피해는 없었다.

스미싱이란 악성 애플리케이션(앱) 주소가 포함된 휴대폰 문자를 대량 전송 후 이용자가 악성 앱을 설치하거나 전화를 하도록 유도해 금융정보·개인정보 등을 탈취하는 수법이다.

1차 소비쿠폰 관련 스미싱 유형을 분석한 결과 대부분이 불법 도박사이트 광고나 접속 유도였다. 개인정보 탈취형 스미싱 악성 앱 유형도 있었다.

특히, 개인정보 탈취형 스미싱 악성 앱은 감염 후 주변인들에게 스미싱 문자를 재유포하는 기능도 있어 피해가 더 커질 수 있다.

정부는 ‘2차 민생회복 소비쿠폰’ 신청·지급 시기와 맞물려 정부·카드사·은행 등을 사칭해 지급대상·금액 안내, 카드 사용 승인, 신청 등의 다양한 스미싱 공격이 예상된다고 밝혔다.

정부·카드사·지역화폐사는 스미싱 피해를 예방하기 위해 2차 민생회복 소비쿠폰과 관련해 ‘인터넷 주소 바로가기’가 포함된 문자나 SNS(사회관계망서비스) 안내 문자를 발송하지 않을 예정이다. 인터넷 주소 바로가기와 유사한 기능을 하는 배너 링크, 앱푸쉬 기능도 제공하지 않을 방침이다.

만약 스미싱 의심 문자를 받았거나 악성 앱 감염 등이 의심되는 경우 24시간 무료로 운영하는 한국인터넷진흥원 118상담센터로 신고하고 상담할 수 있다.

또한 정부는 12일부터 각 통신사 명의로 ‘스미싱 피해예방 문자’를 순차 발송하고 있다. 민생회복 소비쿠폰 비대면 신청 시 신청 페이지에 스미싱 ‘주의’ 안내 문구를 포함하고, 디지털 취약계층을 위해 은행과 지방자치단체(주민센터)를 통한 대면 신청 시 스미싱 ‘주의’ 안내도 병행할 예정이다.

금융감독원·경찰청·한국인터넷진흥원 등을 통해 스미싱 공격에 대한 모니터링을 강화하고, 피해신고 시 즉시 수사에 착수하는 등 신속 대응체계도 지속 운영할 계획이다.

정부는 오는 22일부터 전 국민의 90%를 대상으로 1인당 10만원의 2차 민생회복 소비쿠폰을 지급한다.