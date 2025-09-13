[헤럴드경제=최원혁 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표가 개그맨 양세찬이 한 예능 프로그램에서 한 농담에 직접 응수해 눈길을 끈다.

지난 11일 한 전 대표는 자신의 SNS에 양세찬과 자신의 얼굴이 나란히 배치된 예능 프로그램 방송 캡처 사진을 올렸다.

그리고 한 전 대표는 “맞아요, 세찬씨. 그때도 웃긴 친구였어요”라고 적었다. 게시물 하단에는 ‘사법연수원 27기’ 해시태그를 덧붙였다.

한 전 대표가 이런 글을 올린 건 같은 날 방송된 MBC 예능프로그램 ‘구해줘! 홈즈’에서 자신이 언급됐기 때문이다.

이날 방송에서는 장동민, 박나래, 양세찬이 각각 특허·이혼·엔터 전문 변호사로 분해 ‘(가짜) 변호사의 하루’를 따라가 보는 콘셉트로 서초동 임장을 떠나는 모습이 그려졌다.

사법연수원 27기 출신이라는 콘셉트를 잡은 양세찬은 스튜디오에서 패널들과 임장 VCR 영상을 보다 한 전 대표가 사법연수원 27기라는 설명을 보고는 “동훈 씨 내 동기야”라고 너스레를 떨었다.

이후 한 전 대표는 방송 속 농담을 자신의 SNS를 통해 직접 받아친 것이다.

한 전 대표의 게시물을 접한 지지자들은 “진짜인 줄 알고 검색해 봤다” “간만에 웃었다” “직접 맞받아쳐서 더 웃기다” “센스가 넘친다” 등 재미있다는 반응을 보였다.

한 전 대표 대선 경선 캠프에서 메시지총괄본부장을 지낸 윤석만 전 논설위원은 자신의 유튜브 채널을 통해 “한 전 대표 유머의 특징은 진지한 표정으로 유발한다는 것”이라며 “그래서 아마 더 재밌지 않은가 생각한다”고 평가하기도 했다.