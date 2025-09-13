세제 개편·상법 개정 맞물리며 지수 하방 지지력 강화 단기 속도 부담은 변수

[헤럴드경제=문이림 기자] 코스피가 3400선을 바라보는 국면에서 정책 기대감과 밸류업 기조가 다시 주목받고 있다. 세제 개편안과 상법 개정안 등 제도 변화가 맞물리며 지수 하방은 단단해졌다는 증권가의 평가가 나온다.

한지영 키움증권 연구원은 최근 보고서에서 “취임 100일 기자회견을 통해 정부의 증시 정책 기대감이 회복되고 있다”며 “현 정부는 주식시장 정상화와 활성화를 위해 원칙 고수보다 시장 심리와 투자자 의견을 수렴하는 유연한 정책 의지를 보였다”고 말했다.

박기훈 한국투자증권 연구원은 “시장은 양도소득세 대주주 기준 50억원 유지라는 명확한 메시지를 기대했지만 대통령이 공을 국회로 넘기며 불확실성을 남겼다”면서도 “이를 기대 미달로만 볼 필요는 없다”고 진단했다. 배당소득 분리과세가 배당 확대 방향으로 조정 가능하다는 점과 주가조작에 대한 엄격한 처벌 의지가 재확인된 만큼 밸류업 기조는 유효하다는 평가다.

대주주 양도소득세 기준 유지 여부는 국회 몫으로, 배당소득 분리과세 역시 11월 조세소위에서 결론이 날 예정이어서 세제 개편 불확실성은 여전하다. 한 연구원은 “정치권에 미치는 주식시장의 영향력이 과거보다 커진 만큼 배당소득세도 원안 35%에서 30% 이하로 절충될 가능성이 크다”고 내다봤다.

세제 개편안뿐 아니라 이사의 주주충실 의무, 집중투표제, 자사주 소각 의무화 등을 담은 상법 개정안도 주목할 변화다. 이는 국내 증시의 자본비용(COE)을 낮추고 자기자본이익률(ROE) 개선을 유도할 수 있다는 점에서 의미가 크다.

세제 개편안이 절충안 형태로 마련될 경우 배당 확대 등 주주환원 정책이 힘을 얻으면서 증시가 하락하더라도 일정 수준 이하에서는 지지력이 확보될 수 있다는 게 분석이 나온다. 한 연구원은 “관세나 연준 통화정책 등 대외 불확실성이 남아 있더라도 지수 하단은 3000포인트 부근에서 지지력을 확보할 가능성이 크다”고 전망했다.

단기적인 부담은 불가피할 것으로 보인다. 한 연구원은 “9월 들어 5%대 급등세를 기록한 만큼 단기 속도 부담이 있고, 그 과정에서 차익실현 매물이 나올 수 있다”고 짚었다. 상호관세 여진과 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 불확실성, 10월 초 장기 연휴에 따른 수급 공백 등은 증시의 주요 변수로 꼽힌다.

12일 코스피는 전장보다 51.34포인트(1.54%) 오른 3395.54로 거래를 마쳤다. 이는 전날 세운 종가 기준 사상 최고치(3344.20)를 큰 폭으로 뛰어넘은 것이다. 3거래일 연속으로 사상 최고치를 경신한 것이기도 하다.