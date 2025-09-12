현대百, 브랜드 인큐베이팅 플랫폼 ‘어택’ 론칭 더현대서울은 오프라인 매장·온라인 동시 입점

[헤럴드경제=전새날 기자] 현대백화점이 팬덤을 보유한 유망 브랜드를 선별해 육성하는 사업을 본격화한다. 차별화된 상품으로 락인(lock-in) 효과를 증대하겠다는 구상이다.

12일 헤럴드경제 취재를 종합하면 현대백화점은 이르면 이달 중순께 브랜드 인큐베이팅 플랫폼 ‘어택(ATTAG!)’을 론칭한다. 성장 가능성이 높은 브랜드를 소싱해 현대백화점이 가진 유통 비결과 인프라 역량을 활용하는 전략이다. 상품 개발부터 마케팅을 지원하며 시그니처 상품으로 키울 예정이다.

현대백화점은 패션부터 IP(지식 재산권) 제품 등 다양한 카테고리의 브랜드를 선보일 계획이다. 국내 브랜드를 비롯해 한국 론칭을 원하는 글로벌 브랜드도 포함한다.

어택 대상으로 선정된 브랜드는 더현대 서울 지하 2층의 오프라인 매장뿐만 아니라 더현대닷컴 온라인에 동시 입점한다. 고객에게는 오프라인의 직접 체험, 온라인의 상품 추천 및 기획전 등 강점을 제공할 계획이다.

운영은 ‘OMO(Online Merge with Offline)’ 방식이다. 온라인과 오프라인 경계를 허물고 고객에게 통합적이고 일관된 쇼핑 경험을 제공하는 전략이다. O2O가 단순히 두 채널을 연결하는 개념이라면, OMO는 각 채널의 강점을 융합해 고객 경험을 극대화하는 데 초점을 맞춘다.

현대백화점은 어택에서 발굴한 브랜드의 해외 진출 가능성도 열어뒀다. 고객 반응이 좋은 브랜드는 더현대글로벌을 통해 선보일 수 있다는 설명이다. 앞서 마뗑킴, 이미스 등 현대백화점을 통해 오프라인 리테일 진출에 성공한 토종 브랜드들의 성공 사례도 있다. 현대백화점은 지난해 이들 브랜드의 해외 진출을 원스톱 지원하는 K-콘텐츠 수출 플랫폼 ‘더현대 글로벌’을 선보였다.

현대백화점은 경쟁력 있는 브랜드 키우기에 집중하고 있다. 지난해 6월에는 한국패션협회와 전략적 업무 협약을 맺고 브랜드 인큐베이팅을 목적으로 하는 동반성장 프로젝트도 진행 중이다. 이번 어택 사업은 현대백화점이 주체가 되어 주도하지만, 협회와 협업해 발굴한 브랜드도 입점 대상이 될 수 있다.

현대백화점 관계자는 “더현대서울이 발굴한 마뗑킴, 시에 등으로 대표되는 인큐베이팅은 꾸준히 중점적으로 진행해 왔다”라며 “어택 플랫폼 형태로 사업을 더욱 체계화해 확대 운영할 것”이라고 말했다.