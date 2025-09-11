지역경제 회복, 시민 체감형 사업에 초점 맞춰

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시(시장 주광덕)가 11일 2025년도 제2회 추가경정예산(안) 3602억원을 증액 편성해 시의회에 제출했다.

이번 추경 규모는 제1회 추경예산보다 14.78% 늘어난 2조7973억원으로, 국가 추경 기조에 맞춰 지역경제 회복과 시민 체감형 사업에 초점을 맞췄다.

이번 추경으로 일반회계는 2328억원 증가한 2조4002억원, 특별회계는 1274억원 늘어난 3971억원이다.

시는 민생회복 소비쿠폰, 철도운영 등 다양한 분야에 균형 있는 투자를 통해 재정 운용의 실효성을 높이고, 지속 가능한 성장기반을 마련할 계획이다.

가장 큰 비중은 민생경제 회복 분야로, 총 1331억원이 투입된다. 민생회복 소비쿠폰 1204억원, 남양주사랑상품권 발행 지원 126억원 등을 반영해 침체된 지역경제에 실질적인 활력을 불어넣는다는 구상이다.

교통 인프라 확충에도 283억원이 반영됐다. 진접선·별내선 철도운영에 89억원, 광역 및 시내버스 지원에 51억원이 편성돼 시민들의 교통 편의와 접근성 개선을 기대하고 있다.

도시개발 및 정비 분야에서는 수소도시 조성 50억원, 화도읍 도시재생 및 근린공원 조성 46억원 등 총 175억원이 배정됐다. 도시 안전망 강화 예산으로는 사전대비 재해예방 사업 40억원, 통학로 보행환경 개선 31억원 등 92억 원이 편성됐다.

또한, 체육·문화 인프라 확충을 위해 다산동 인공암벽장 및 체육시설 조성 72억원, 평내 체육문화센터 건립 70억원 등 246억원이 투입된다. 복지 부문에는 기초연금 및 노인요양급여 146억원, 영유아 보육료 지원 22억원 등 총 320억원이 반영됐다.

특히 시는 미래형 자족도시 기반 마련을 위해 신청사 건립기금 100억원을 추가 편성했으며, 연말까지 1100억원 조성을 목표로 하고 있다.

주광덕 시장은 “제2회 추가경정예산(안)은 국가 추경에 대응하여 민생 안정과 시민 안전망 강화에 중점을 두고, 교통인프라 확충 등 시민 삶의 질 향상과 미래 성장기반을 다지는 데 초점을 맞췄다”며 “앞으로도 재정 운용의 효율성을 높여 시민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편, 제2회 추가경정예산(안)은 11일부터 24일까지 열리는 제314회 남양주시의회 임시회에서 심의·의결될 예정이다.