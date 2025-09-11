충남 아산 배 농가 및 거점 산지유통센터 현장 행보

[헤럴드경제=배문숙 기자]송미령 농림축산식품부 장관은 11일 “안정적인 추석 성수품 공급을 위해 정부가 공급 가능한 물량을 최대한 공급하고 소비자 할인지원도 병행 추진하겠다”고 밝혔다.

송 장관은 이날 충남 아산 둔포면 소재 배 생산 농가와 아산원예농협 과수 거점 산지유통센터(APC)를 찾아 생육 상황과 수급 상황을 점검하면서 이같이 말했다.

이날 방문은 추석 명절을 앞두고 사과, 배 등 주요 과일 산지의 수확‧선별‧출하 상황을 사전 점검하고 현장 관계자를 격려하기 위해 마련됐다.

농식품부는 “폭염, 늦은 추석 영향 등으로 사과(홍로) 및 배(원황) 도매가격은 전년 대비 높은 상황이나, 생육이 회복세에 있고 늦은 추석에 맞춘 농가 출하 의향도 높아 사과‧배의 추석 성수기 공급량은 충분할 것으로 예상하고 있다”고 관측했다.

농식품부는 추석 성수품 공급 확대 등 농업‧농촌 분야 추석 민생안정대책을 관계부처 협의 후 이달 중순 발표할 계획이다.