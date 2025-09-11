[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]더불어민주당 대권 경쟁 가도에 뛰어들었다가 패배한 김동연 경기도지사가 이재명 대통령의 100일 기자회견의 말은 “모두 옳다”라는 의미의 글을 올려 관심이 몰리고있다. 공천시계는 빠르게 다가오고있다.

김동연 경기도지사는 11일 자신의 SNS를 통해 “이재명 대통령의 100일, ‘운권천청’(雲捲天晴)’의 시간이었습니다”는 글을 올렸다.

김 지사는 “한국경제에도 구름이 걷히고 하늘이 맑게 개고 있습니다. 오늘 기자회견에서도 여실히 드러났습니다. 특히 확장재정의 역할을 강조하신 부분에 적극 동감합니다. 지금은 돈을 쓸 때입니다. 재정이 성장의 마중물이 되어야 합니다. 대통령께서 말씀하신 대로, 부채비율 50%는 우리 경제가 충분히 감당할 수 있는 수준입니다. 오히려 지금 적극재정해야 미래세대의 부담을 줄일 수 있습니다”고 했다.

그는 “중장기적으로 재정전건성 확보의 선순환 구조를 만들어갈 수 있습니다. 아울러, 재생에너지 확대에 대한 실용적 접근이 돋보였습니다. 반도체, AI 등 미래산업의 전력 문제를 해결하는 것에 우리 경제의 사활이 달려있다 해도 과언이 아닙니다”고 강조했다.

김 지사는 “대통령께서 강조하신 대로 문제는 속도입니다. 지난 3년, 경기도는 신규 태양광으로 원전 1기 규모인 1GW를 설치했습니다. 앞으로도 가장 빠른 속도로 산단RE100, 영농형 태양광 등 재생에너지를 확충해 나갈 것입니다.이재명 정부는 ‘국민주권정부’이자 ‘성장정부’입니다. 경기도가 함께 뛰겠습니다. ‘대한민국 성장의 심장’이 되어 힘차게 뛰겠습니다”고 했다.