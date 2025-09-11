JTBC ‘최강야구’ 이종범 편 티저 공개

[헤럴드경제=손미정 기자] JTBC ‘최강야구’가 레전드 오브 레전드 ‘이종범 편’ 티저를 11일 공개했다.

JTBC 예능 ‘최강야구’는 은퇴한 프로 출신 야구 선수들이 함께 팀을 이뤄 다시 야구에 도전하는 리얼 스포츠 예능 프로그램이다.

이날 ‘최강야구’가 공식 유튜브 채널을 공개된 ‘이종범 편’ 티저 영상에는 선수 시절 이종범의 응원가가 울려 퍼지는 가운데, 이종범을 향해 열광하는 팬들의 모습이 담겼다. 특히 1997년 한국시리즈에서 압도적인 활약을 한 이종범의 모습도 소환됐다. 1997년 30홈런-30도루를 달성하며 야구 천재로 인정받은 이종범은 1997년 한국시리즈에서 그라운드를 누비며 치고 달리기의 정석을 보여주며 3홈런 4타점 2도루로 맹활약을 펼치고 MVP를 수상했다. 영상에는 이종범과 활약과 타이거즈의 우승에 열광적인 호응과 함께 눈물까지 글썽이는 팬들의 모습까지 담겼다.

이어 ‘과거를 깨고 다시 최강이 되다’라는 문구가 이어지고 이종범은 영원한 등번호 7번이 새겨진 ‘브레이커스’의 유니폼을 입고 그라운드 위에 선다. 최강야구 측은 “등장부터 압도적인 활약으로 ‘야구천재’로 인정받은 이종범이 ‘브레이커스’의 감독으로서 어떤 모습을 보여줄지 기대감을 높인다”고 전했다.

‘최강야구’는 이종범 감독을 중심으로 나지완, 이대형, 권혁, 김태균, 윤석민, 심수창 등 레전드 선수들의 뭉쳐 기대를 모으고 있다.

JTBC ‘최강야구’는 오는 22일 월요일 밤 10시 30분 첫 방송된다.