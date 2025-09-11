‘사랑과 전쟁’, ‘1박 2일’ 정주행 채널 순차 오픈

[헤럴드경제=손미정 기자] 온라인동영상서비스(OTT) 티빙이 지난 9일부터 KBS 1TV와 KBS 2TV 라이브 채널을 새롭게 선보이며 콘텐츠 경쟁력 확대에 나섰다. 티빙은 지상파 주요 채널까지 서비스 영역을 확장함으로써, 무료 라이브 채널 경쟁력을 한층 강화하게 됐다.

이번 KBS 채널 합류를 계기로 티빙은 ‘보고 또 보고 싶은 KBS 콘텐츠’라는 정주행 채널을 새로 마련했다. ‘인간극장’, ‘역사저널 그날’, ‘주말드라마 명작’, ‘사극’ 등을 24시간 언제든 정주행할 수 있다. 향후 ‘사랑과 전쟁’, ‘1박 2일’ 등 인기작들도 추가로 공개될 예정이다.

정주행 채널은 하나의 지식재산권(IP)을 24시간 연속 제공하는 채널로, ‘신서유기’, ‘삼시세끼’, ‘뿅뿅 지구오락실’, ‘유퀴즈온더블럭’ 등을 비롯해 로맨스 드라마와 최신 방영작들까지 다양한 프로그램을 선보이고 있다.

티빙의 KBS 라이브 채널과 정주행 채널은 모두 무료로 제공된다. 이용자들은 시간과 장소에 구애받지 않고 익숙한 KBS 명작과 함께 새로운 OTT 시청 경험을 누릴 수 있다.

티빙 관계자는 “KBS 주요 채널의 합류로 티빙의 무료 라이브와 정주행 채널 서비스가 한층 더 풍성해졌다”며 “앞으로도 이용자들이 언제든지 즐길 수 있는 스테디셀러와 화제작을 확대해 차별화된 시청 경험을 제공할 것”이라고 말했다.