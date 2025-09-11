웹툰 ‘김부장’ 원작…금토드라마 방영 확정

[헤럴드경제=손미정 기자] SBS 새 금토드라마 ‘김부장’이 오는 2026년 방송을 확정했다.

드라마 ‘김부장’(연출 이승영)은 평범한 가장이자 소시민으로 살아가던 김부장이 사랑하는 딸을 찾기 위해 절대 알려져서는 안 될 자신의 비밀을 드러내고 딸을 구하기 위해 모든 것을 거는 내용의 드라마다. 동명의 웹툰이 원작이다.

원작 ‘김부장’은 박태준 만화회사의 ‘외모지상주의’, ‘싸움독학’, ‘인생존망’의 세계관이 통합된 스핀오프 작품으로, 연재 시작과 동시에 네이버 화요일 웹툰 1위에 등극하는 등 인기를 모았다. 여기에 영화 ‘위대한 소원’, ‘30일’의 남대중 작가가 극본을, ‘원더풀 월드’, ‘트레이서’, ‘보이스 2’ 등에서 감각적인 연출력을 보여준 이승영 감독이 메가폰을 잡았다.

주인공에는 소지섭이 캐스팅 됐다. 평범한 중소저축은행 직원으로 근무 중이지만 알고 보면 남북파공작원 출신인 민지 아빠 김부장 역이다. 김부장은 셀 수조차 없는 특수 작전에 파견된 공작원으로 북한의 일급 수배 블랙리스트 1순위이자 남한에서는 존재가 알려져서는 안 되는 시한폭탄과 같은 존재이기도 하다.

제작진은 “오는 2026년 SBS 새 금토드라마로 찾아갈 ‘김부장’은 탄탄한 원작에 비범 아빠로 출격할 소지섭의 생생한 연기가 더해져 2026년을 뒤집을 연륜 블록버스터를 탄생시킬 것”이라며 “소지섭의 활약이 빛날 ‘김부장’에 많은 기대를 부탁한다”고 전했다.