결혼식장 업종 월 300만원 이상 이용 고객 분석 결혼식 3~4개월 전, 가전제품·가구 구매 증가 결혼 당월 음식점 소비 비중 17%로 가장 커

[헤럴드경제=정호원 기자] 결혼을 앞둔 예비 신혼부부가 결혼식 한 달 전에 평균 227만원을 소비하는 것으로 집계됐다. 특히 결혼 당월 음식점 소비는 20% 가까이 증가하는 것으로 나타났다.

11일 KB국민카드는 최근 2년간(2023년 9월~2025년 8월) 결혼식장 업종에서 월 300만원 이상 이용한 고객 2만2000명의 결제 데이터를 분석한 결과, 코로나19 이후 결혼을 준비하는 소비가 본격적인 회복세를 보이고 있었다.

결혼 추정 고객의 월평균 카드 이용금액은 결혼식이 가까워질수록 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 특히 결혼식 1년 전 카드 이용금액을 100으로 지수화했을 때, 결혼식 1개월 전에는 120을 기록하며 1년 전 대비 약 20% 증가했다. 실제 금액 기준으로는 결혼식 1개월 전 인당 평균 이용금액은 약 227만 원이었다.

업종별로는 가구·가전·가정용품 등 결혼 준비기간 혼수 관련 소비가 결혼식 3~4개월 전부터 증가하기 시작해 결혼식 1~2개월 전에 가장 높은 이용금액 비중을 차지했다. 특히 가전제품은 가구보다 한 달 먼저 준비하는 경향이 나타났다.

음식점 소비는 결혼 당월(17%)로 가장 높은 비중을 차지했으며, 1개월 전(9%), 2개월 전(8%) 순으로 나타났다. 이는 결혼 직전 가족과 지인들을 위한 식사 대접이 집중되는 것으로 분석됐다.

KB국민카드 관계자는 “결혼을 앞둔 예비 부부들이 시기별 소비 패턴을 참고해 합리적인 예산을 세우는 데에도 도움이 될 것으로 보인다”며 “결혼 준비와 관련한 소비가 코로나19 이전 수준으로 회복된 만큼 앞으로도 데이터를 기반으로 고객들의 생활 변화를 세밀히 분석해 차별화된 혜택을 제공할 계획”이라고 말했다.