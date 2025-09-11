[헤럴드경제=나은정 기자] 네팔 정부의 소셜미디어(SNS) 접속 차단 조치에 대한 반발로 시작된 대규모 반정부 시위로 1000여 명의 사상자가 발생했다.

11일(현지시간) AP 통신 등에 따르면 네팔 보건인구부는 최근 수도 카트만두 등 전국에서 발생한 시위로 최소 30명이 숨지고 1000명 이상이 다쳤다고 밝혔다. 또 지난 8일부터 시위가 시작된 이후 전국 교도소에서 탈옥한 수감자는 1만3572명에 달한다.

카트만두 한 교도소 수감자들은 교도관을 제압하고 건물에 불을 지른 뒤 탈옥을 시도했고, 일부는 군인들에게 다시 체포돼 다른 교도소로 이송됐다.

네팔 정부가 시위 확산을 막기 위해 지난 9일 오후 10시부터 도심에 군 병력을 투입한 이후 시위는 다소 잠잠해졌으나 카트만두와 인근 도시 일대에 내려진 통행 금지령은 오는 12일까지 연장됐다. 낮에는 생필품 구입과 같은 제한적 이동만 허용되고, 오후 7시부터 다음 날 새벽까지는 전면적인 이동이 금지된다.

군 당국은 “불안정한 상황이 지속됨에 따라 국민의 안전을 보장하기 위해 이런 조치가 불가피하다”고 밝혔다. 무장한 군인들은 주요 지역을 순찰하며 차량과 행인들을 검문하고 외출 자제를 당부하고 있다.

하지만 이러한 강경 대응에도 시위대와 당국 간 충돌은 계속되는 상황이다.

시위대 대표들은 전날 군 관계자들과 만나 임시 내각 지도자 선출 방안을 논의했으나, 내부 의견 차이로 결론을 도출하지 못했다. 시위대 대표 중 한 명이 수실라 카르키(73) 전 대법원장을 제안했지만, 젊은 시위대들이 발렌드라 샤(35) 카트만두 시장을 지지하며 반대 입장을 밝혔다.

카르키 전 대법원장은 2016년 네팔 최초의 여성 대법원장을 역임하며 높은 대중적 지지를 받았던 인물이다. 하지만 젊은 시위대들이 전직 래퍼 출신인 샤 시장을 선호하며, 그를 ‘Z세대’를 대표하는 상징적 인물로 보고 있다고 로이터 통신은 전했다.

이번 시위의 발단은 지난 5일 정부가 유튜브, 페이스북, 인스타그램 등 26개의 주요 SNS 접속을 차단하면서 시작됐다. 정부는 가짜 뉴스 확산을 이유로 들었지만, 젊은 층은 이를 반부패 운동을 억누르려는 시도로 간주하며 강하게 반발했다.

특히 부패 척결과 경제 성장에 소극적인 정부에 실망한 젊은 층이 대거 이번 시위에 가담하면서 카트만두뿐만 아니라 다른 도시로도 확산했다.

최근 SNS에서 고위층 자녀들의 사치스러운 생활과 생활고를 겪는 시민들의 삶을 비교하는 영상이 확산되면서 젊은 층의 분노가 폭발했다. 네팔 경찰이 최루탄, 고무탄, 물대포 등을 쏘며 강경 진압에 나서면서 사상자가 늘었고, 시위는 대통령과 총리 관저에 불을 지르는 등 폭동으로 격화됐다.

사상자가 잇따르자 외교부는 네팔 일부 지역에 대해 전날 오후 5시를 기해 특별여행주의보를 발령했다. 대상 지역은 우리 국민이 주로 방문하고 시위 상황이 심각한 바그마티주, 룸비니주, 간다키주 등 세 곳이다.

기존에 네팔 전역에 발령된 여행경보 1단계(여행유의)는 유지되며, 위 3개 지역은 2.5단계에 해당하는 특별여행주의보가 내려졌다.

외교부는 “3개 지역을 여행할 예정인 국민들께서는 여행을 취소·연기해주시기를 바라며, 체류 중인 국민들께서는 긴요한 용무가 아닌 한 안전지역으로 이동해 주시기를 바란다”고 당부했다.