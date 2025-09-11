하루 새 이스라엘 공습에 41명 사망 WHO도 “직원들 가자시티 남을 것”

[헤럴드경제=김수한 기자] 이스라엘군이 가자지구에서 공식 대피령을 내렸지만, 상당수 주민은 가자시티를 떠나지 않겠다며 대피를 거부하는 것으로 전해졌다.

10일(현지시간) 영국 일간 가디언 등에 따르면 가자시티 주민 약 100만명 중 많은 사람이 가자지구 남부의 인도주의 구역이 안전하다는 이스라엘의 약속을 믿지 못한다며 공식 대피령과 관계없이 가자시티에 남겠다는 뜻을 밝혔다.

전날 이스라엘군은 가자시티의 모든 주민이 알마와시 지역에 마련된 인도주의 구역으로 대피해야 한다며 대피령을 내렸다.

아비차이 아드라이 이스라엘군 아랍어 대변인은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 가자시티를 떠나는 사람들의 영상을 공유하며 “여러분의 안전을 위해 자신과 가족을 보호하라”라고 말했다.

그러나 주민 중 상당수는 가자시티를 떠나지 않겠다는 입장이다.

가자지구에서 안전한 곳은 없으며, 어디든 위험하니 차라리 여기에 그대로 남겠다는 것이다.

세계보건기구(WHO) 역시 이스라엘의 대피령에도 가자시티에 남을 것이라고 밝혔다.

WHO는 엑스를 통해 “WHO와 그 파트너들은 가자시티에 남는다”라고 전했다.

이스라엘군은 알마와시를 인도주의 구역으로 지정한 뒤 현재 수십만명의 주민이 그곳으로 대피한 상태인데도 여전히 이 지역을 정기적으로 공습하고 있다.

전날 이스라엘군의 공식 대피령 이전에 가자시티를 떠난 사람은 전체 주민 중 비율이 크지 않은 것으로 파악된다.

유엔은 최근 몇주간 가자시티를 떠나 대피한 사람이 5만명이라고 추정했다.

이날 이스라엘 안보 당국자는 지난 며칠간 수만 명이 추가로 피란길에 오르면서 전체 대피자 규모가 15만명이라고 밝혔다.

이스라엘군이 대피령을 내리는 한편 폭격을 강화하면서 가자시티의 인도적 상황도 날로 악화하고 있다.

지난 5일간 이스라엘군은 팔레스타인 무장 정파 하마스의 기반 시설이 있다고 주장하며 가자시티의 고층 빌딩들을 폭격했다. 주민들은 폭격 개시 20분 전에 대피 통보를 받은 것으로 전해졌다.

지난 24시간 동안 가자시티에서 구호품을 받으려던 12명을 포함해 최소 41명이 이스라엘군에 의해 사살됐다.

게다가 이스라엘이 가자시티를 봉쇄하면서 주민들은 극심한 굶주림에 시달리고 있다.

국제 인도주의 단체들은 가자시티 주민들에 대한 이스라엘군의 대피 명령이 민간인들의 고통을 가중시킨다고 규탄했다.

헤바 모라예프 국제앰네스티 중동·북아프리카 국장은 “이스라엘군이 가자시티 주민들의 대규모 이주를 명령한 것은 잔인하고 불법적이며, 이스라엘이 팔레스타인인들에게 가하는 집단학살 상황을 악화시킨다”라고 지적했다.