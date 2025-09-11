창의성과 실무역량, 전문성 국제적으로 인정받아

[헤럴드경제=김용재 기자] 한양대학교는 ERICA 디자인대학 산업디자인학과 ‘디자인엔지니어링스튜디오’ 수업에서 최종우(Ryan) 교수의 지도로 산업디자인학과 손민형ㆍ최유민ㆍ황승협ㆍ박준호 학생과 커뮤니케이션디자인학과 배소영 학생이 개발한 프로젝트 ‘Ventri’가 ‘다이슨 디자인 어워드(Dyson Design Award) 2025’ 국내전에서 최종 우승을 차지했다고 11일 밝혔다.

다이슨 디자인 어워드는 실생활 문제 해결과 사회적 기여 가능성을 중점적으로 평가하는 세계적 디자인 엔지니어링 분야 공모전이다. 이번 우승은 학생들의 창의성과 실무 역량, 이를 뒷받침한 지도 교수의 전문성이 국제적으로 인정받은 성과로 평가된다.

수상작 ‘Ventri’는 혈액 역류 문제를 해결하기 위해 인체의 장 운동 원리를 모방한 페리스탈틱 펌프(연동 펌프) 기술을 적용한 프로젝트다. 혁신성과 사업성을 인정받아 세계 최대 가전전시회인 ‘CES 2025’에서 주목받았으며, 앞서 미국 ‘스파크 디자인 어워드(Spark Design Award)’ 은상과 부산국제디자인어워드 은상을 수상하며 국제적으로도 우수성을 입증했다.

최종우 지도교수는 “디자인엔지니어링스튜디오 수업은 단순히 아름다운 결과물을 만드는 것이 아니라 공학과 기술, 디자인이 융합된 문제 해결 과정을 중시한다”며 “레드닷 어워드 수상에 이어 한 수업에서 세계적 공모전 성과가 동시에 나온 것은 매우 이례적이며 학생들의 열정과 팀워크가 만들어낸 값진 성과라 더욱 뜻깊다”고 말했다.

프로젝트 대표 손민형 학생은 “평소 디자인 프로젝트에서 중시해 온 ‘Feasibility(실현 가능성)’ 가치와 맞닿아 있는 다이슨 어워드에서 우승해 더욱 의미가 깊다”며 “이번 수상은 끝이 아니라 국제전 우승과 사업화를 목표로 프로젝트를 한층 발전시켜 나갈 계획”이라고 소감을 전했다.

수상팀은 국내전 우승 상금 5000파운드를 프로젝트 개발에 재투자할 예정이며, 오는 10월 열리는 국제전에서 각국 우승팀들과 세계 우승에 도전한다. 국제전에서 최종 선정될 경우 3만파운드의 상금과 함께 상업화 기회를 얻게 된다. 팀은 이를 발판으로 한양대 ERICA 디자인대학의 글로벌 위상을 높이고 산업계 및 투자자 네트워크를 확장해 실질적 상용화를 추진할 계획이다.

한편, 최종우 교수는 영국 맥라렌(McLaren), 스위스 로지텍(Logitech) 등 글로벌 기업에서 혁신 디자인 프로젝트를 수행한 경험을 바탕으로 지난해 한양대 ERICA에 퓨처 폼 디자인 랩(Future Form Design Lab, FFD랩)을 설립했다.