수도권, 높은 수요에도 토지 부족 지방은 미분양…불균형 속 회복 부진

[헤럴드경제=홍태화 기자] 장기간 이어진 건설투자 부진이 점차 완화되겠으나 그 회복 속도는 더딜 것이라는 경고가 한국은행에서 나왔다. 서울과 지방 사이 심각한 부동산 경기 불균형 등이 근거가 됐다.

11일 한은은 발표한 통화신용정책보고서에 따르면 건설투자는 2017년 이후 부동산 대출 규제 강화, 금융 여건 긴축으로 대체적인 하강 국면을 장기간 지속하고 있다.

2020년대 들어서는 코로나19 팬데믹 초기 유동성 공급 확대 등으로 반등했지만 공사비 급등, 금리 상승으로 수주·착공이 다시 위축됐다. 이후 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파가 겹치면서 건설투자 부진이 심화했다.

특히 최근에는 국내 정치 불확실성 확대, 다수의 건설 현장 안전사고에 따른 공사 차질 등 이례적인 부진 요인까지 가세했다.

경기적 요인 외에도 지역 간 수급 불균형, 비주택(비주거용 건물·토목) 건설투자 제약, 인구 고령화 등 구조적 요인도 건설투자 부진에 영향을 줬다고 한은은 분석했다.

특히 수도권은 높은 주택 수요에도 토지가 부족해 주택을 충분하게 공급하지 못하지만, 비수도권은 수요 부진으로 인한 미분양 주택이 쌓이면서 건설투자를 제약하고 있다고 지적했다.

아울러 고령화로 핵심 주택 매입 연령층인 30∼50대 인구 비중이 2010년대 후반부터 감소세로 전환하면서, 주택 수요의 총량도 기조적으로 감소할 전망이다.

한은은 “향후 건설투자는 불확실성 완화와 대형 토목공사 진척 등으로 부진이 점차 완화되겠지만, 구조적 하방 요인 영향이 지속되면서 회복 속도는 더딜 것”이라고 설명했다.