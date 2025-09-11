[헤럴드경제=함영훈 기자] 알래스카 에어 그룹의 자회사 하와이안항공은 오는 13일 첫 운항을 앞둔 인천-시애틀 직항 노선 취항을 기념해 항공권 특가 프로모션을 진행한다.

이번 프로모션은 오는 17일까지 하와이안항공 공식 홈페이지 및 주요 여행사 채널을 통해 진행되며, 인천-시애틀 및 북미 주요 5개 도시(포틀랜드, 샌프란시스코, 샌디에이고, 로스앤젤레스, 라스베이거스) 연결 노선의 이코노미 클래스 왕복 항공권에 한해 적용된다.

이를 통해 9월 13일부터 12월 15일 사이 출발하는 인천-시애틀은 물론, 북미 주요 도시 연결 노선의 왕복 이코노미 클래스 항공권을 40만 원대에 만나볼 수 있다. 유류할증료 및 세금이 포함된 가격이며 총 금액은 발권 시 환율에 따라 변동될 수 있다.

유수진 하와이안항공 한국 지사장은 “인천-시애틀 노선 신규 취항을 기념해 한국 여행객들이 선호하는 북미 주요 도시들을 부담 없이 방문할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다”며 “허브 공항이 위치한 시애틀을 비롯해 포틀랜드, 샌프란시스코, 샌디에이고, 로스앤젤레스, 라스베이거스 등 다양한 매력을 가진 미 서부 도시들을 하와이안항공과 함께 경험해 보시기 바란다”고 말했다.

한편, 하와이안항공의 인천-시애틀 노선은 오는 13일부터 주 5회(월, 목, 금, 토, 일) 보잉 787-9 드림라이너 기종으로 운항된다. 승객들은 시애틀을 거쳐 알래스카항공의 연결편을 통해 북미 전역 104개 도시로 편리하게 이동할 수 있다.