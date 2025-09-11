‘ AI 에이전트’ 기업 혁신 전략 제시 “효율성·속도 전례없는 혁신 만들것”

“AI 트랜스포메이션을 위한 최고의 파트너가 되겠다.”(이준희 삼성SDS 대표)

삼성SDS는 11일 서울 강남구 코엑스에서 고객초청행사 ‘리얼 서밋 2025’를 개최하고, AI 에이전트 기반 기업 혁신 전략을 발표했다. 삼성SDS는 인프라·컨설팅·플랫폼·솔루션 전 영역을 아우르는 ‘AI 풀스택’ 서비스를 통해 기업 고객의 AI 트랜스포메이션을 이끌어나갈 계획이다.

이준희 대표(사장)는 기조연설에서 생성형 AI가 기업 비즈니스 전반에 미치는 폭발적인 영향과 AI 에이전트 시대의 도래를 강조했다. 이 대표는 “AI 어시스턴트를 넘어 자율적으로 업무를 수행하는 AI 에이전트 시대가 본격적으로 열리고 있다”며 “예를 들어 출장 항공편 예약 시, AI 에이전트는 단 한 번의 요청만으로 개인 일정, 선호도, 과거 이용 내역을 분석해 최적의 항공편을 찾고 예약까지 완료할 수 있다”고 설명했다. 또 “AI 에이전트가 업무 현장에 도입되면 기업은 효율성과 속도에서 전례 없는 혁신을 경험하게 될 것”이라고 덧붙였다.

특히 AI 트랜스포메이션을 성공적으로 이끌기 위해 AI와 클라우드 인프라, 데이터 처리 능력, 보안 역량 등 전문성이 필수임을 강조했다. 이 대표는 “AI 트랜스포메이션은 단순한 기술 도입이 아니라 기업 전반의 변화를 요구하는 여정으로, 신뢰할 수 있는 IT 파트너와의 협력이 필요하다”며 “삼성SDS가 기업 혁신을 위한 AI 풀스택을 제공하는 최고의 파트너”라고 강조했다.

AI 풀스택은 AI 기술을 구현하고 운영하기 위해 필요한 모든 구성요소와 서비스를 포괄하는 개념이다. 삼성SDS는 삼성 클라우드 플랫폼(SCP)을 기반으로 ▷생성형 AI 플랫폼 ‘패브릭스(FabriX)’ ▷생성형 AI 서비스 ‘브리티 코파일럿(Brity Copilot)’ ▷업무 프로세스 자동화 솔루션 ‘브리티 오토메이션(Brity Automation)’ 등을 풀스택으로 제공해 복잡한 AI 프로젝트를 성공적으로 이끌어 갈 수 있도록 돕고 있다.

피터 플루임 SAP 엔터프라이즈 클라우드 서비스 총괄과 마이클 델 델 테크놀로지스 회장도 기조연설을 통해 삼성SDS와 파트너십과 협업 사례에 대해 소개했다. 플루임 총괄은 “삼성SDS의 안전하고 효율적인 데이터센터를 통해 SAP S/4HANA 프라이빗 클라우드를 제공하며, 그 외 삼성SDS가 제공하는 다양한 서비스를 이용할 수 있다”고 말했다.

델 회장은 “AI 기반 솔루션의 선두주자인 삼성SDS와 델의 인프라 전문성을 결합하여 AI 혁신의 밝은 미래를 함께하겠다”고 말했다.

이날 리얼 서밋 2025에서는 8000명 이상의 현장 참석자와 온라인 청중을 포함해 총 1만5000여 명이 참여해 삼성SDS의 생성형 AI 서비스와 전략에 관심을 보였다. 권제인 기자