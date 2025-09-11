[헤럴드경제(안산)=박정규 기자]안산도시공사(사장 허숭)는 전 부서가 참여하는 ‘청렴표어 포스터 공모전’을 열고 시민과의 소통을 통해 청렴문화를 점검하는 시간을 가졌다고 11일 밝혔다.

이번 공모전은 공사 내 각 부서가 청렴표어를 담은 포스터를 제작해 시민과 임직원의 투표로 우수작을 선정하는 한편, ‘청렴한 안산 만들기’에 대한 공감대를 형성하기 위해 마련됐다.

앞서 공사 내 전 부서는 지난 7~8월 청렴포스터를 제작했으며, 1차 내부 심사를 통해 총 13개 출품작 중 6개 작품을 최종 후보작으로 선정했다. 이어 ▷안산 올림픽기념관 공연장 ▷호수공원실내수영장 ▷월피문화체육관 등 공사 내 주요 사업장에서 시민과 공직유관단체 직원 등이 투표에 참여해 우수작을 선정했다.

투표에 총 400여 명이 참여한 결과 “우리 안산도시공사는요, 줄 것도, 받을 것도 없어요! 청렴이라서요”라는 표어로 포스터를 제작한 기획실이 1위를 차지하는 등 청렴문화 확산에 힘을 보탰다.

공사는 수상작을 포함해 총 6개 작품을 올 연말까지 공사 누리집(홈페이지), SNS, 내부망 등 다양한 채널을 통해 홍보해 청렴 메시지의 접근성과 확산력을 높일 예정이다.

허숭 안산도시공사 사장은 “이번 공모전은 시민과 직원이 함께 참여해 청렴의 가치를 공유하고 실천하는 소중한 기회였다”라며 “앞으로도 시민과 함께하는 다양한 청렴 활동을 통해 신뢰받는 공기업으로 자리매김하겠다”라고 했다.