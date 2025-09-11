베트남 최고인민검찰원과 만남

토스뱅크는 베트남 최고인민검찰원이 지난 10일 서울 강남구 본사를 방문해 한국 금융권의 정보보호·보안과 디지털 혁신 성과를 공유했다고 11일 밝혔다.

양 기관은 디지털 전환 과정에서의 베트남의 도전과제, 사이버 범죄 대응을 위한 기술적 전략, 데이터 기반 사건 관리 시스템의 보안 강화 방안 등에 대한 의견을 나눴다.

이날 행사(사진)에는 토스뱅크 이은미(앞줄 왼쪽 세 번째) 대표와 이정하 최고정보보호책임자(CISO) 등 참석해 토스뱅크의 성과를 소개했으며, 황 민 띠엔(앞줄 왼쪽 네 번째) 디지털전환국장을 비롯한 베트남 최고인민검찰원 대표단 10여명이 함께했다. 베트남 최고인민검찰원은 기소와 법 준수 감독을 담당하는 기관으로, 최근 베트남은 범 국가적인 디지털 전환을 추진하면서 디지털 검찰청 구축에 대한 방안을 실행하고 있다. 이번 방한은 유엔마약범죄사무소(UNODC)의 주관으로 이뤄졌으며, 한국의 디지털 전환과 사이버 범죄 대응 경험을 학습하는 것이 목적이다. 대표단은 5일간의 일정 동안 대검찰청, 법무부, 한국인터넷진흥원(KISA), 한국형사·법무정책연구원 등 주요 기관을 방문했다. 금융권 기관 중에서는 토스뱅크만이 방문기관에 포함됐다. 토스뱅크는 토스와 ‘원앱 전략’을 기반으로 업계 최고 수준의 유기적 대응 구조 및 보안 체계를 구축해 왔다. 금융권 최초로 ‘지금 이자받기’와 ‘전월세대출-전세지킴보증’의 원스톱 결합, 지방은행과 협업한 ‘함께 대출’ 등을 선보였다. 정호원 기자