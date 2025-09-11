현지 시장 정조준…“우수성 홍보”

우리 스마트팜 기업이 연평균 15% 고성장하는 캐나다 시장 본격 공략에 나셨다.

농림축산식품부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA·코트라)는 지난 8~11일일(현지시간) 캐나다 토론토에서 ‘2025 캐나다 스마트팜 로드쇼(사진)’를 개최했다고 11일 밝혔다.

캐나다에서 첫 개최한 스마트팜 로드쇼로, 국내 9개사가 참가해 캐나다 농장전시회 참관, 캐나다 바이어와 B2B 1대1 수출 상담을 진행했다.

네트워킹 세미나에서는 온타리오주 농림부와 온타리오·퀘벡 주의 농업 혁신 연구기관이 참여했다.

이 자리에서 캐나다 스마트팜 시장 동향과 한국과의 협력 가능 분야 등에 대한 인사이트가 공유됐다.

이어 열린 1대1 상담회에서는 현지 기업들이 우리 참가기업의 자율제어 온실, 데이터 기반 재배 시스템, 드론 농업 솔루션 등에 높은 관심을 보였다. 양국 기업 간 61건의 수출 상담이 진행되며 대(對)캐나다 수출 확대 가능성을 확인했다.

캐나다는 국내총생산(GDP)의 7%를 농업이 차지할 정도로 중요성이 큰 반면, 고령화와 노동력 부족으로 정부 차원에서도 스마트팜 도입에 적극적이다.

현재 캐나다 전체 농장의 절반(50.4%, 9만5000여개) 정도가 이미 자율주행, 농기계, 온실 장비, 드론 등 스마트팜 기술을 도입했다.

성장성도 높아 2024~2030년까지 캐나다 스마트팜 시장은 연평균 14.6% 성장해 88억 달러(약 12조원)에 달할 것으로 전망된다. 서재근 기자