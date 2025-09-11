[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남시청소년청년재단(대표이사 양경석) 판교유스센터는 오는 20일 오후 3시부터 4시까지 성남시청 1층 로비에서 크리에이터 허성범과 함께하는 제10회 성남시청소년토크콘서트를 운영한다고 밝혔다.

성남시청소년토크콘서트는 ‘갓생에 지친 우리의 새로운 라이프 스타일‘Get생’’을 주제로 청소년과 청년들에게 높은 인기를 얻고 있는 크리에이터 허성범과 함께 자유롭고 편안한 분위기 속에서 진행될 예정이다.

주요 프로그램으로는 청소년과 청년들의 눈높이에서 공감하고 소통할 수 있는 주제의 이야기와 랜덤Q&A 등이 준비됐다. 사전 신청을 통해 행사에 참여한 이들에게는 소정의 선물도 제공된다. 신청은 917일까지 온라인으로 가능하며, 선착순으로 마감된다.

토크콘서트 이후 오후 4시부터는 같은 장소인 성남시청 앞마당에서 ‘제1회 성남 청청 페스티벌’이 열린다. 이번 페스티벌은 ‘Youth dopamine’d,f 주제로 청소년과 청년을 위한 공연, 체험부스, 전시, 청년마켓 등 다양한 콘텐츠가 마련돼 행사 참자들의 오감을 만족시킬 예정이다.

판교유스센터 정은옥 센터장은 “같은 고민과 불안을 안고 갓생을 살기 위해 애쓰는 청소년과 청년들이 이번 토크콘서트를 통해 공감과 위로를 얻길 바란다”고 했다.