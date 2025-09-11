중층·옥상공원서 한강조망 가능 압구정로데오역 일대 관광거점

국내 최고 부촌인 서울 강남구 압구정동이 대대적인 변화를 앞두고 있다. 압구정 아파트지구 내 정비계획이 속도를 내는 가운데 압구정 갤러리아 백화점은 뉴욕의 ‘베슬(Vessel)’을 설계한 ‘토마스 헤더윅’의 디자인으로 재탄생한다.

서울시는 10일 제4차 도시·건축공동위원회 수분과위원회를 개최해 서울 강남구 압구정동 494 일대 압구정 갤러리아 백화점 신축 사업 관련 압구정 아파트 지구 지구단위계획 결정(변경), 특별계획구역 세부 개발계획 결정안을 수정 가결했다고 11일 밝혔다.

시는 창의·혁신 디자인을 접목해 압구정로데오역 일대를 미래 관광전략 거점으로 육성한다는 계획이다. 그 일환으로 시가 2023년 12월 공모한 ‘제2차 도시건축디자인 혁신사업’을 추진한 결과 압구정 갤러리아 백화점을 비롯한 6곳이 대상지로 선정된 바 있다. 압구정 갤러리아 백화점은 토마스 헤더윅의 혁신적인 디자인을 바탕으로 강남의 새로운 랜드마트로 재탄생할 전망이다. 주요 용도인 판매시설 외에도 지하광장, 저층부 실내와 외부 공개 공간·중층 정원·옥상정원으로 연결되는 공유 공간을 계획했다.

특히 지하광장은 공공 열린 공간이 부족한 점, 국내외 방문객들이 증가하는 점 등을 고려해 시민 휴게·편의시설을 제공하고 공공 전시 및 이벤트 개최 장소로 활용할 계획이다. 실내형 공개 공간은 3개 층 높이로 시민을 위한 쾌적한 녹지공간으로 조성할 방침이다. 중층정원과 옥상정원은 다양한 각도에서 도시와 한강을 조망할 수 있도록 공간을 개방할 계획이다.

이와 함께 2026년 이전 예정인 청담고등학교 부지를 활용해 디자인센터 등 문화 복합시설을 이번 사업의 공공기여로 설치·제공할 예정이다.

이번 사업은 ‘도시건축 디자인 혁신사업’ 추진에 따라 건축위원회 심의를 통해 특별건축구역 지정시 관계법령에 따른 추가 완화가 가능한 점을 고려, 최대 완화 범위를 포함해 결정했다. 앞서 사업 선정 시 건폐율(최대 60%)과 용적률은 시행률의 1.2배(최대 60%)에 대하여 추가 완화를 요청한 바 있다. 건축위원회 심의 시 최종 완화량 등이 결정될 예정이었다.

한편 서울의 대표 부촌 중 하나인 압구정동 일대는 현대·미성·한양 등 1만 가구가 6개 구역으로 나눠 재건축을 추진하고 있다. 6개 구역 중 3개(2·4·5구역) 구역은 올해 서울시 도시계획위원회를 통과했다. 모두 담장을 없애고 지상에 일반인이 자유롭게 한강을 다닐 수 있는 길을 조성하기로 했다. 3구역은 서울시 심의에서 보류 판정을 받아 재심의를 준비하고 있다. 박로명 기자