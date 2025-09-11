철도 정비 허브 도시 도약

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주가 중부권 철도 정비 허브로 부상할 전망이다.

영주시는 11일 코레일이 영주역을 전동차(EMU) 차량 정비시설 설치지로 확정했다고 밝혔다.

총사업비 755억 원이 투입되는 이번 사업은 2025년부터 2028년까지 4년간 진행되며, 정비고 개량, 차륜전삭고 확장, 차체 세척장치 신설 등이 포함된다.

완공 이후 중앙선·영동선·경북선을 운행하는 열차가 모두 영주차량사업소에서 정비를 받게 된다.

경제적 파급효과도 주목된다.

정비시설 운영에 필요한 상주 인력만 80여 명 규모로 예상되며, 관련 협력업체·부품업체 유치까지 이어질 경우 고용 창출 효과는 수백 명에 이를 것으로 추정된다.

지역 내 교통·물류·서비스업 전반에도 파급 효과가 확산할 것으로 보인다.

영주시는 그동안 시설 유치를 위해 관계기관과 협의를 이어가고, 후보지 타당성 검토 및 입지 조건을 적극적으로 설명하는 등 다각적인 노력을 기울여왔다.

시 관계자는 “영주가 가진 지리적 요건과 교통망 접근성이 좋은 평가를 받았다”고 설명했다.

차량정비시설은 안정적인 철도 운행을 위한 핵심 기반 인프라다.

전문가들은 이번 유치가 단순한 정비 수요 충족을 넘어, 향후 동서횡단철도 건설 등 국가 철도망 확충 과정에서 영주가 전략적 거점으로 부상하는 계기가 될 것으로 보고 있다.

임종득 국회의원은 “EMU 차량정비시설 유치는 영주뿐 아니라 중부 내륙권 발전에도 이바지할 국가적 사업”이라며 “향후 동서횡단철도 등 국가 철도망 사업이 차질 없이 추진되도록 국회 차원에서 적극 지원하겠다”고 말했다.

유정근 시장 권한대행은 “EMU 차량정비시설은 지역 내 직접 고용뿐만 아니라 철도 기자재 산업, 정비 관련 협력업체 집적을 끌어낼 수 있는 성장 동력”이라며 “영주가 중부권 철도산업 중심지로 자리 잡도록 행정·재정 역량을 집중하겠다”고 말했다.