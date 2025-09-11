올해 6월 순자산 80조 돌파 이후 79일 만 해외주식형·채권형·커버드콜 등 고른 성장

[헤럴드경제=정윤희 기자] 삼성자산운용은 KODEX 상장지수펀드(ETF)가 업계 최초로 순자산 90조원을 돌파했다고 11일 밝혔다. 올해 6월 순자산 80조원를 넘어선 이후 79일 만에 10조원 이상 늘어났다.

현재 KODEX가 운용하고 있는 ETF 상품은 총 220개로, ETF 시장 점유율은 38.3%다. 삼성자산운용은 특정군에 치우치지 않고 다양한 투자 테마와 전략을 담은 상품들이 고르게 성장했다는 점에서 의미가 크다고 설명했다.

눈에 띄는 것은 KODEX 미국 대표지수 2종의 순자산이 가파르게 증가했다는 점이다. KODEX ETF의 80조 돌파 시점(지난 6월24일 마감 기준)부터 KODEX 미국S&P500은 7351억원, KODEX 미국나스닥100은 5458억원 늘어났다. KODEX 미국 S&P500은 상장 이후 4년 4개월여 만에 순자산 5조원을 돌파해, 미국 대표지수 2종의 순자산은 8조원에 달한다.

채권형 상품 매수도 두드러졌다. 6월 순자산 80조 돌파 이후 KODEX 머니마켓액티브의 순자산은 1조6090억원 성장했다. KODEX CD금리액티브(3594억원 증가), KODEX CD1년금리플러스(1754억원 증가) 등 파킹형 상품들도 꾸준히 사랑받고 있다.

금리 인하 국면에 대비하는 수요에 힘입어 KODEX 26-12회사채(AA-이상)액티브(2926억원 증가), KODEX 종합채권(AA-이상)액티브(1654억원 증가), KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브(1452억원 증가)와 같은 일반 채권형 상품들로도 자금이 몰렸다. KODEX 미국30년국채액티브(H)도 1641억원 증가했다. 삼성자산운용은 금리 인하 사이클에 대비해 지난 8월 KODEX 미국10년국채액티브를 선보이며 미국 국채 라인업을 완성했다.

월배당 커버드콜 상품의 성장세도 지속됐다. 증시 변동성 확대가 커버드콜 상품의 수요를 가속화하면서 KODEX 200타겟위클리커버드콜(4379억원 증가), KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜(1498억원 증가) 등에도 투자자들의 수요가 몰렸다. 삼성자산운용의 커버드콜 ETF 순자산 규모는 약 4조4000억원으로 전체 커버드콜 시장에서 37.6% 시장 점유율을 달성했다.

테마형 상품도 좋은 성과를 거뒀다. AI 전력 수요 증가 기대감에 KODEX 미국AI전력핵심인프라(4732억원 증가)와 KODEX AI전력핵심설비(2349억원 증가)가 큰 폭으로 성장했다. KODEX 2차전지와 2차전지레버리지도 각각 2289억원, 1036억원 늘어나며 업황 회복에 대한 기대감을 반영했다. 또, KODEX 한국부동산리츠인프라는 9.14%(최근 1년, ETF체크)의 높은 분배율에 힘입어 순자산이 1249억원 증가했다.

이외에도 7월 상장한 KODEX K방산TOP10(1720억원 증가)과 8월 상장한 KODEX 금융고배당TOP10(1769억원 증가)이 단기간에 높은 성장세를 보였다.

박명제 삼성자산운용 ETF사업부문장은 “변동성이 큰 시장 환경 속에서 다양한 투자자를 위해 최적의 솔루션을 드릴 수 있는 상품개발에 노력한 결과 KODEX가 국내 최초로 순자산 90조원이란 결실을 맞이했다”며 “앞으로도 단순 상품 상장에 그치지 않고 지속적인 투자자들이 상품을 더 잘 이해하고 활용할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 제공하겠다”고 말했다.