[헤럴드경제=함영훈 기자] 준정부기관인 한국관광공사가 한국 여행의 재미를 높이기 위해, ‘방탈출’게임을 도입해 눈길을 끈다.

이번 시도는 일상을 그대로 즐기려는 여행트렌드 ‘데일리케이션(Dailycation)’이 다양한 형태로 진화하고, 한국인처럼 여가 보내기와 같이 한국인이 선호하는 것을 찾는 움직임이 눈에 띄게 증가했다는 점에 착안했다.

‘방탈출’을 중심으로 ‘스토리 기반 체험형 콘텐츠’를 발굴, ‘K-퀘스트 투어’ 형태로 선보인 것이다.

‘K-퀘스트 투어’는 ▷(서울) 잊혀진 기억을 복구하고 단서를 찾아내는 ‘어서오세요 메모리컴퍼니 고객만족센터입니다.’ ▷(서울) 전통 설화를 바탕으로 경복궁 일대에서 펼쳐지는 야외 방탈출 게임 ‘한국신과 경복궁 탈환작전’ ▷(경주) 시간여행자가 되어 신라의 유적지에서 발생한 미스터리를 해결하는 ‘잔상일지’ ▷(경주) 마법학교 신입생이 되어 사라진 마법 시계를 찾아 나서는 경주 코오롱호텔 탐험형 콘텐츠 ‘사라진 시계’ ▷(울산) ‘K-컬처 수비대’라는 서사에 따라 참가자가 전시장 곳곳을 탐색하는 정크아트 미술관 스탬프 투어 ‘Mission Code Fe01.’ 등에서 만나볼 수 있다.

한국관광공사는 한국인의 놀이문화로만 여겼던 방탈출을 관광콘텐츠로 전환하기 위해 국내 유명 방탈출 기업 ▷키이스케이프 ▷에픽로그 협동조합 ▷사이시옷 등과 함께 외국인을 위한 인프라 개선에 나섰다.

영어, 일본어, 중국어(간체·번체) 등으로 스토리라인을 제공하여 외국인도 쉽게 이해하고 게임을 즐길 수 있도록 했다.

또한, 오는 11월까지 외국인 관광객을 대상으로 체험료 30% 할인 혜택을 제공하고 굿즈를 증정하는 등 다양한 이벤트를 마련했다.

최근 방한 외국인의 소비 성장률 중 가장 눈에 띄는 분야는 한국형 놀이를 꼽을 수 있는데, 2025년 상반기 이색체험에 대한 소비는 지난해 같은 기간보다 382.5% 증가한 것으로 나타났다.

분야별로는 ▷방탈출카페(1419.2%) ▷전자오락실(547.6%) ▷PC방(81.5%) ▷노래방(54.8%) 순으로 단순 오락 공간을 넘어 ‘한국인의 여가를 그대로 체험하는’ 콘텐츠로 주목받고 있다.

한류콘텐츠팀 곽재연 팀장은 “올해 최초로 시행하는 이번 사업은 한국인의 일상문화를 새로운 한류콘텐츠로 발전시켰다는 점에서 의미가 깊다”라며, “앞으로도 체험 중심의 관광모델을 확장해 외국인 관광객이 한국 문화에 더 깊이 공감할 수 있도록 할 계획”이라고 밝혔다.