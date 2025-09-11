[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 10일 천마스퀘어 2층 시청각실에서 ‘2025학년도 지역사회봉사센터 봉사단 발대식 및 오리엔테이션’을 개최했다.

이번 행사는 지역사회와 함께 성장하는 대학의 사회적 책무를 다하고 학생들이 봉사정신을 바탕으로 전문성과 인성을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

이날 발대식에는 간호학과, 물리치료과, 치위생과 등 보건·의료계열 학생 약 240명이 참석했으며 이재용 총장을 비롯한 지역사회봉사센터 운영진 및 교직원들도 함께해 의미를 더했다.

이번 봉사단 발대식은 영남이공대가 지향하는 지역과 함께하는 인재 양성을 위해 시작됐다.

학생들은 봉사단 활동을 통해 전공 지식을 바탕으로 지역사회에 실질적 도움을 제공하고 학문적 성취와 사회적 기여를 동시에 경험하는 기회가 될 전망이다.

이날 발대식에서 장수현 지역사회봉사센터장(간호학과 교수)은 지역사회봉사센터 운영 방향과 주요 활동을 소개했다.

영남이공대 지역사회봉사센터는 지역 보건·위생 캠페인, 노인 복지 시설 지원, 청소년 학습 멘토링, 다문화 가정 지원 프로그램 등 다양한 프로젝트를 운영할 예정이다.

영남이공대 이재용 총장은 “영남이공대는 앞으로도 지역과 함께 성장하는 대학, 사회적 책임을 다하는 대학으로 자리매김하고 학생들은 봉사 과정에서 전문적 자질과 따뜻한 인성을 함께 키워가길 기대한다”고 말했다.