[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강남구(구청장 조성명·사진)가 미혼남녀 만남 행사 ‘썸 in 강남’ 참가자를 모집한다.

이번행사는 오는 10월 12일 라움 아트센터에서 열린다. 참가 대상은 강남구에 거주하거나 직장을 둔 27세~39세(1998~1986년생)의 미혼남녀다. 남녀 각 50명씩 총 100명을 모집한다. 자영업자, 프리랜서도 지원 가능하다. 신청은 21일 오후 6시까지 강남구청 홈페이지에서 하면 된다.

자격 확인을 위한 서류 심사 후 무작위 추첨을 통해 최종 참가자를 선정하고, 오는 26일까지 개별 통보할 예정이다. 참가비는 전액 무료이며, 최종 커플로 매칭된 이들에게는 라움에서 제공하는 마티네 콘서트 티켓 등 데이트권을 제공해 지속적인 만남을 응원할 계획이다.

이 행사는 강남문화재단이 주관하며, 강남구가 참가자를 모집하고, 신한은행이 전액 후원한다.

‘썸 in 강남’은 ‘문화가 있는 만남’을 지향한다. 식전 행사로 오후 2시 남성 참가자를 위한 전문가의 메이크업 서비스를 제공한다. 이어 본행사는 오후 4시부터 ▷그룹별 자기소개 ▷취향 밸런스 게임 ▷1대1 눈맞춤 대화와 현대예술 오마주 눈맞춤 퍼포먼스 ▷저녁 식사와 자유 대화 ▷차례로 자리를 옮겨가며 나누는 1대1 순번 대화 등 총 7시간에 걸친 프로그램으로 진행된다.

조성명 강남구청장은 “이번 행사는 청년들이 공감과 대화를 통해 진정성 있는 인연을 찾을 수 있도록 돕는 기회”라며 “앞으로도 지역사회의 기업·기관 등과 협력해, 청년들이 일상에서 자연스럽게 소통하고 관계를 확장할 수 있는 기회를 더 많이 만들어 나가겠다”고 밝혔다.