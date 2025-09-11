파리공원·해맞이마을 문화축제 등 축제 5곳서 진행

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 양천구(구청장 이기재·사진)는 9월부터 10월까지 열리는 5곳의 가을 축제 현장에서 ‘테마형 야외 팝업 놀이터’를 운영한다.

놀이터는 각 축제와 어울리는 5가지 테마로 구성된다. 3세부터 9세까지 아동과 보호자가 함께 참여할 수 있는 가족 참여형 놀이공간으로 운영된다.

먼저 오는 13일 개최되는 ‘파리공원 문화축제’에서는 ‘파리에서 놀다 가자’를 주제로 에펠탑 집라인, 개선문 블록쌓기, 쁘띠떼제베 등 파리의 상징물을 활용한 테마 놀이터가 운영된다. 20일 열리는 ‘오목공원 가을문화축제’에서는 ‘가을놀이터’를 테마로 밤 찾기, 나뭇잎 날리기, 캠핑놀이 등 계절의 감성을 담은 놀이공간이 펼쳐진다.

10월 18일 ‘해맞이마을 문화축제’에서는 ‘해맞이 꿈동산’을 주제로 기차놀이, 에어스포츠, 레트로 체험 등 신체활동과 모험을 결합한 놀이가 제공된다. 10월 25일 ‘능골산 청소년문화축제’에서는 ‘능골산 탐험대’를 테마로 에어바운스, 회전라이더 등 도전과 창의성을 자극하는 활동놀이로 구성된다.

가을 축제의 대미를 장식할 10월 26일 ‘양천가족 거리축제’에서는 ‘양천 부루마블’을 주제로 초크아트, 액션 페인팅, 브릭아트, 대형 젠가 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 체험형 놀이공간이 마련된다.

한편, 양천구는 저출산 문제 해결과 양육 부담 완화를 위해 공공형 실내놀이터 ‘서울형 키즈카페’를 현재 7개소 운영 중이며, 올해 말까지 4개소를 추가 조성해 연내 11개소로 확대할 계획이다. ‘서울형 키즈카페’는 저렴한 이용요금과 더불어 다양한 놀이시설과 돌봄 서비스를 갖추고 있다.

이기재 양천구청장은 “이번 야외 팝업 놀이터는 축제 현장에서 아이들이 안전하게 뛰놀며 가족과 함께 추억을 쌓을 수 있는 특별한 경험이 될 것”이라며, “앞으로도 아이 키우기 좋은 도시, 살기 좋은 양천을 만들기 위해 다양한 아동정책을 지속적으로 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다.