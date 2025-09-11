[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 금천구(구청장 유성훈·사진)가 오는 13일 ‘금천 e-스포츠 페스티벌’을 개최한다.

현대아울렛 가산점에서 열리는 이번 행사는 금천구청이 주최하고 우리은행과 현대아울렛이 후원한다. ‘플레이 하는 순간 우리는 하나’라는 주제로 열린다. 주민들이 e스포츠를 체험할 수 있는 기회를 제공하고 e스포츠를 매개로 세대 간 소통과 화합을 도모하기 위해 마련됐다.

이번 행사는 관내 중·고등학생을 대상으로 한 청소년부와 만 19세 이상의 관내 주민과 관내 직장인 등 생활주민을 대상으로 한 일반부로 나뉜다. 청소년부는 5대5 슈팅 게임 ‘발로란트’를, 일반부는 실시간 전략 시뮬레이션 게임 ‘스타크래프트’를 종목으로 한다.

구는 지난 3일까지 참가자를 모집해 6일 오프라인 예선을 통해 결선자를 선발했다. 13일 결선은 e스포츠 중계의 전설 전용준 캐스터가 사회를 맡는다.

이와 함께 전 프로게이머 이제동·송병구가 참여하는 이벤트 매치와 사인회도 열린다. 글로벌 인기 격투 게임 ‘철권8’ 이벤트 매치, 철권8 캐릭터들과 사진을 찍을 수 있는 포토존, 총 300만원 상당의 경품 추첨 등도 진행돼 페스티벌의 열기를 더욱 높일 예정이다.

유성훈 금천구청장은 “이번 페스티벌 개최를 시작으로 생활체육으로서 e스포츠의 인식을 개선하고 세대 간 소통을 촉진할 수 있길 바란다”라며 “현대적 생활체육으로서 e스포츠 저변을 확대하는데 힘을 쏟겠다”라고 설명했다.