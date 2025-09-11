청년 맞춤 디지털 자산 교육…UDC 2025 공개 디지털 자산·블록체인·AI 등 첨단기술 커리큘럼 9월 KAIST·포스텍 등 대학 순회…전면 무료

[헤럴드경제=차민주 기자] 업비트를 운영하는 두나무가 ‘업비트 D 컨퍼런스(UDC 2025)’에서 청년 대상 디지털 자산 교육 프로그램 ‘업클래스(UP Class)’를 공개했다고 11일 밝혔다.

업클래스는 국민의 디지털 자산 이해 증진을 목적으로 업비트가 기획한 세대별 맞춤형 교육 프로그램이다. 환경·사회·지배구조(ESG) 투자자 보호의 일환으로 업비트가 가진 노하우를 담아 기획됐다. 두나무는 올 상반기 50대 이상 장노년층 대상으로 금융감독원과 함께 진행한 금융골든벨 대회에 이어, 하반기부터 2030 청년층 대상 특강을 진행한단 계획이다.

청년 대상 업클래스는 디지털 자산은 물론 블록체인과 AI(인공지능) 등 첨단기술 트렌드를 포괄하는 커리큘럼으로 구성됐다.

UDC 2025에서 열린 첫 청년 대상 업클래스는 ▷비트코인으로 바라본 디지털 자산의 어제와 오늘 ▷청년들이 바라봐야 할 블록체인과 AI의 미래 ▷퍼스널 투자 성향 테스트: UP-BTI 등 세 가지 주제로 진행됐다. 연사로는 경제 전문 기자이자 유튜브 채널 ‘알고란’의 고란 대표, ‘AI는 세상을 어떻게 바꾸는가’의 저자이자 뇌과학자인 장동선 박사, 이은정 두나무 과장 등이 참여했다.

‘비트코인으로 바라본 디지털 자산의 어제와 오늘’에서는 디지털 자산이 기존 화폐 체계와 자산 시장에 미친 영향, 글로벌 규제·제도화 흐름 등을 다뤘다. ‘청년들이 바라봐야 할 블록체인과 AI의 미래’에서는 AI와 블록체인이 가져올 사회·금융 시스템 변화, 디지털 시대의 정체성에 대해 논의했다. ‘퍼스널 투자 성향 테스트: UP-BTI’에서는 간단한 테스트를 통해 참가자의 투자 성향을 진단하고 디지털 자산 학습 방향을 제안했다.

두나무에 따르면 행사에 참여한 청년 가운데 89.6%가 디지털 자산에 대한 인식이 긍정적으로 변했다고 답했다. 또 92%는 미래 금융에 대한 시야를 넓히는 데 도움이 됐다고 응답했다.

청년 대상 업클래스는 UDC 2025를 시작으로 9월 한 달간 총 7회에 걸쳐 진행된다. 두나무는 강원대·부경대·조선대·포스텍(포항공과대)·KAIST 등 5개 대학을 순회한 뒤 서울 강남에 위치한 쿤스트할레에서 프로그램을 마무리할 계획이다. 모든 강연은 무료로 진행된다.

오경석 두나무 대표는 “업클래스가 청년 세대의 뜨거운 호응 속에 첫발을 내디뎠다”며 “앞으로 업클래스를 통해 디지털 자산 교육의 외연을 지속해서 확장, 한국이 차세대 디지털 자산 강국으로 자리매김하는데 이바지하겠다”고 말했다.