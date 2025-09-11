스페인 핵심 파트너 Tyre Motorsport와 합작 후원 ‘다이나프로 R213’ 장착 차량으로 출전 ‘CERT 2025’ 최연소 챔피언 올라

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)는 자사가 후원하는 ‘PAST 레이싱팀’ 소속 ‘힐 멤브라도’ 선수가 지난 5일부터 6일까지(현지시간) 스페인 갈리시아에서 열린 ‘스페인 그래블 랠리 챔피언십(CERT 2025)’의 5라운드 ‘랠리 테라 데 갈리시아’에서 포디움에 오르며 종합 챔피언에 올랐다고 11일 밝혔다. 한국타이어가 스페인 현지 랠리 대회를 제패한 것은 이번이 처음이다.

‘CERT’는 스페인에서 큰 인기를 구가하는 랠리 모터스포츠 대회다. 한국타이어는 스페인 핵심 파트너 ‘타이어 모터스포츠’와의 전략적 파트너십 일환으로 ‘힐 멤브라도’ 선수를 후원하며 현지 모터스포츠 저변 확대에 이바지하고 있다.

해당 선수는 이번 시즌 한국타이어의 익스트림 전천후 랠리용 타이어 ‘다이나프로 R213’을 장착해 극한 오프로드 환경에서 안정적이고 일관된 레이스를 펼쳤다. 1라운드 ‘카세레스 랠리’를 시작으로 4연승을 거둔 데 이어, 이번 대회 성적을 통해 시즌 종합 우승을 확정짓는 동시에 스페인 랠리 역대 최연소 챔피언이라는 기록을 세웠다.

한국타이어의 ‘다이나프로 R213’은 극한의 노면 조건에서도 탁월한 접지력과 내구성을 발휘해 드라이버가 시즌 내내 우수한 성적을 안정적으로 유지할 수 있도록 뒷받침했다.

한국타이어 관계자는 “이번 성과는 단순한 경기 우승을 넘어, 한국타이어가 모터스포츠 현장에서 직접 제품 성능을 검증하며 브랜드 신뢰도와 기술 우위를 강화해 온 전략의 결실”이라며 “앞으로도 글로벌 70여 개 모터스포츠 대회 레이싱 타이어 독점 공급 및 참가팀 후원을 통해 확보한 데이터를 초고성능 타이어 기술력 개발에 활용함으로써 테크놀로지 리더십을 더욱 공고히 할 것”이라고 말했다.