전력거래소 노후 ERP 디지털화 구축

[헤럴드경제=이정환 기자] 엔터프라이즈 솔루션 전문기업 영림원소프트랩(대표이사 권영범)이 전력거래소의 차세대 통합 전사적자원관리(ERP) 시스템 구축 사업을 수주했다고 11일 밝혔다.

전력거래소는 2001년 설립된 비영리특수법인으로, 전력시장 운영과 전력계통의 안정적 관리, 실시간 급전 운영 등 국가 전력산업의 핵심 기능을 수행하고 있다. 최근에는 신재생에너지 공급인증서(REC) 시장 운영뿐 아니라 수소발전 입찰시장 운영 등 친환경 미래 전력 비즈니스로 사업을 확대하고 있다.

이번 프로젝트는 전력거래소의 노후화된 ERP를 디지털화하고 재무, 예산 및 인사(HR) 등 전사 경영관리 기능을 아우르는 차세대 통합 ERP 시스템을 구축하는 것을 목표로 한다.

영림원소프트랩은 공공 부문 프로젝트 경험과 ERP 솔루션 ‘K-System Ace’를 기반으로 최적의 ERP 시스템을 제공할 예정이다. 회사는 예산 관리, 지출 및 수입 관리, 구매 계약 관리 등 주요 업무를 자동화해 수작업과 오류를 최소화하고 주요 데이터와 외부 시스템을 실시간 연동해 경영 지표를 자동 산출할 수 있는 기반을 마련할 방침이다. 또 사후 지원을 통해 전력거래소의 업무 효율성과 시스템 안정성을 강화할 예정이다.

권영범 영림원소프트랩 대표이사는 “이번 프로젝트는 전력거래소가 차세대 디지털 경영 체계를 마련하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “앞으로도 K-System Ace의 통합성과 확장성을 기반으로 공공기관의 디지털 혁신에 기여하겠다”고 밝혔다.