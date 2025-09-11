[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 지난 9일 교내 중앙도서관 갤러리 백상에서 제1회 여름방학 사진전 ‘여름, 나의 순간’ 사진전을 개최했다.

이번 사진전은 학생들의 다양한 여름방학의 순간이 담긴 사진을 공모해 선정된 수상작 약 60여점의 사진을 중심으로 오는 17일까지 전시된다.

동국대 WISE캠퍼스 학생처에서는 지난달 학생들의 특별한 여름방학의 기록이 담긴 사진 공모전을 진행해 약 380여점의 사진이 접수했다.

이 중 심사위원들의 심사 결과를 거쳐 대상 1점, 최우수상 3점, 우수상 5점, 장려상 10점, 입선 35점이 선정됐다.

이날 행사는 공모전에서 수상한 수상자들을 대상으로 시상식과 인사말, 오프닝 행사를 기념하는 테이프 컷팅, 사진 관람 등의 순서로 진행됐다.

동국대 WISE캠퍼스 류완하 총장은 인사말을 통해 “이번 전시회를 계기로 재학생들이 의미 있는 대학 생활을 만들어 나갈 수 있도록 최대한 지원하겠다”고 말했다.

한편 동국대 WISE캠퍼스는 지난 5월 중앙도서관 2층에 새롭게 갤러리 ‘백상’을 오픈하고 디자인미술학과의 교수미전을 시작으로 다양한 전시회를 개최함으로써 교내 구성원의 새로운 문화공간으로 거듭나고 있다.