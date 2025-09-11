당초 1박2일 울산·경주·포항 일정, 전날 취소 미 도착후 러트닉 미 상무장관 면담...대미투자기업비자쿼터 요청 가능성 자동차 관세 25%→15% 시행 일정 등 한미관세협상 후속조치 논의

[헤럴드경제=배문숙 기자]김정관 산업통상자원부 장관이 11일 비공개로 미국을 찾아 대미투자기업의 비자 쿼터 확대를 공식 요청할 것으로 알려진다. 또 미국 정부의 한국산 자동차 관세 인하(25%→15%) 등 한미관세협상타결의 후속조치도 논의할 것으로 보인다.

정부에 따르면 김정관 산업장관은 이날 미국 워싱턴D.C로 출국한다. 당초 김 장관은 이날부터 이틀간 일정으로 울산, 경주, 포항 등을 방문할 예정이었으나 전날 오후 취소하고 급히 미국 출장 일정을 잡았다.

김 장관은 워싱턴D.C 도착후 하워드 러트닉 미 상무장관을 만나 대미투자기업의 비자쿼터를 요청할 것으로 전해진다.

앞서 김 장관은 지난 4일(현지시간) 조지아주 사태 발생 직후, 카운터파트너인 러트닉 미 상무장관의 개인 휴대폰에 문자로 한국 기업과 근로자의 어려움에 대한 유감을 직접 전달한 바 있다.

한미관세협상타결을 이끈 1500억달러 규모의 조선 분야 ‘마스가’ 프로젝트는 수천명의 한국 기술인력이 필요한 만큼 기존 추산 1만5000개를 포함, 적어도 2만개 이상의 비자 쿼터가 필요하다는 주장이 나온다. 비자 쿼터 확보가 되지 않을 경우, 숙련공 파견이 막히면서 한화오션의 미국 필리조선소 사업 확장이 지연될 수밖에 없다.

또 김 장관은 지난 7월 30일 티결된 한미 통상협상의 후속조치를 러트닉 장관과 논의할 것으로 보인다.

미국이 애초 부과하기로 한 상호관세 25%를 15%로 낮추면서 한국이 미국에 투자하기로 한 3500억 달러(약 486조원)의 구조를 어떻게 구체화할지에 대한 후속조치 논의가 쟁점사항으로 점쳐진다.

투자 대상을 누가 어떤 방식으로 선정할 것인지, 투자금이 회수된 이후 수익 배분을 어떻게 할 것이지 등 투자 이행 방법을 조율하는 데 초점이 맞춰질 것으로 예상된다.

그러나 현재 양국은 이와관련 이견을 보이고 있는 것으로 전해졌다. 앞서 김용범 대통령실 정책실장은 지난 9일(한국시간) 한국방송기자클럽 토론회에서 대미 투자의 구조를 짜는 것과 관련, “문제가 많다”, “교착 상태에 있다” 등으로 표현한 바 있다.

한국보다 먼저 통상협상 합의를 본 일본과 이미 협정 문서화까지 마무리한 미국은 일본과 비슷하게 투자 대상 선정 주도권과 투자 이익의 90% 미국 귀속 등을 한국에도 요구하고 있는 것으로 알려졌다.

또 미국과의 관세 협상이 큰 틀의 합의를 이룬 뒤 실무 협상에서 진전을 보이지 못하면서 한국산 자동차에 적용되는 품목 관세 인하(25%→15%) 일정도 논의할 것으로 보인다.

미국 시장을 두고 한국과 경쟁하는 일본은 지난 4일 도널드 트럼프 대통령이 자동차 품목관세를 15%로 조정하는 행정명령에 서명했다. 이 행정명령은 늦어도 16일까지 발효될 예정으로, 일본 자동차 업계가 한발 앞서가는 계기가 될 전망이다.

25% 관세 부과가 길어질수록 국내자동차업계의 수익성이 부담이 커지는 셈이다. 실제 현대차·기아는 지난 2분기 하이브리드차(HEV) 판매 증가와 금융 부문 실적 개선, 환율 효과 등에 힘입어 총 매출액 48조2867억원으로 역대 최대를 기록하고도, 지난해에 견줘 영업이익(3조6016억원)이 15.8% 줄었다.