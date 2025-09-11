19~26일 청년의 날 기념 서초청년센터서 ‘제2회 서초 청년 FESTA’ 개최 청년들이 직접 기획, 문화·여가부터 취업·제테크·주거 특강 등 다채로운 프로그램 진행 19일 개막행사서 마술공연과 ‘서초청년상’ 시상, 70만 유튜버 드로우앤드류의 ‘N잡 성공기’ 이어져

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 오는 9월 19일부터 26일까지 서초청년센터에서 ‘제2회 서초 청년 FESTA’를 개최한다.

청년의 날(9월 20일)을 기념해 마련된 이번 축제는 청년들이 직접 참여해 프로그램을 구성한 것이 특징이다. 문화·여가 체험부터 취업·재테크·주거 특강, 네트워킹 파티까지 청년들의 현실적 고민과 소통 욕구를 아우르는 다양한 행사가 펼쳐진다.

19일에 열리는 개막행사는 ‘청.춘.영.화(우리의 청춘은 현재 상영 중)’라는 주제로 진행된다. 유상욱 마술사의 해리포터 콘셉트 공연을 시작으로 모범 청년을 격려하는 ‘서초청년상’ 시상식이 열리고, 70만 구독자를 보유한 유튜버 드로우앤드류가 ‘나의 N잡 성공기: 좋아하는 일로 경제적·시간적 자유를 얻는 법’을 주제로 청춘들의 고민 상담 토크콘서트를 진행한다.

이날 센터 곳곳은 영화 콘셉트 체험부스로 꾸며져 ‘악마는 프라다를 입는다’ 부스에서는 퍼스널 컬러 진단 체험을, ‘라라랜드’ 부스에서는 달 무드등 만들기 체험 등을 즐길 수 있다.

9월 22일, 23일, 25일에는 릴레이 특강이 진행된다. 먼저, 22일에는 장시간 앉아 있는 청년을 위한 SNPE 바른자세 교정 운동 특강이 열린다. 이어 23일에는 유튜브 채널 ‘월급쟁이 부자들’ 소속 강사 광화문금융러(진서빈)가 월 300만원 버는 주식투자 재테크 전략을 강의한다. 25일에는 부동산 법률 전문가 조서영 변호사가 ‘청년을 위한 깡통전세·보증금·부동산 계약 가이드’를 주제로 강연을 진행해 청년들의 현실적 고민을 해소할 수 있는 기회를 제공한다.

24일에는 LG전자, SK하이닉스 등 대기업 현직자 6명이 참여하는 취업 토크콘서트가 열린다. 이 자리에서는 구직 활동, 인턴 경험, 취업 역량 등 다양한 이야기를 공유하는 패널 토크쇼와 함께 직무별 소그룹 멘토링을 진행, 청년 맞춤형 취업 컨설팅을 제공한다.

축제의 마지막 날인 26일에는 서초청년센터 3층 루프탑, ‘서초청년루프ON’에서 네트워킹 파티가 열린다. 서리풀 청년크루 주도로 청년 60여 명이 모여 아이스 브레이킹과 주제별 토의 등 소그룹 활동을 펼치며, 케이터링 파티와 함께 축제를 마무리할 예정이다. 자세한 내용 및 행사 참여 신청은 서초청년센터 인스타그램 계정과 홈페이지를 통해 가능하다.

전성수 서초구청장은 “올해 서초 청년 페스타는 청년들이 직접 기획하고 참여해 더욱 뜻깊다”며 “이번 축제가 청년들에게 실질적으로 도움이 되는 유익한 시간이 되길 바란다. 구에서도 청년들의 성장을 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.