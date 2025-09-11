[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군은 영덕지역자활센터가 보건복지부가 주관한 ‘2025년 지역자활센터 성과평가’에서 경북 군 단위로서는 유일하게 우수기관으로 선정돼 5년 연속 우수기관에 선정됐다고 10일 밝혔다.

이번 평가는 참여자 자활역량 증진, 사업단 운영성과, 자활기업 활성화 등 16개 세부 지표를 기준으로 이뤄졌다.

영덕 자활 참여자들은 깔끄미 사업단 등 7개 사업단과 참조은건축(집수리) 등 2개 자활 기업에 참여해 활동하고 있고 특히 식자재 판매 사업단인 채선당 밀키트를 판매해 지역 주민들에게 좋은 반응을 얻고 있다.

이번 우수기관 선정으로 영덕지역자활센터는 1500만원의 인센티브 받게 되며 이는 종사자 사기 진작과 센터 운영에 좋은 영향을 미칠 것으로 평가된다.

김광열 영덕군수는 “이번에 우수기관으로 선정된 것은 영덕군의 적극적인 지원, 그리고 종사자와 참여자들의 노력이 합쳐져 이룬 모두의 성과”라며 “지역 공동체의 발전과 어려운 이웃들의 삶에 든든한 기둥이 되기 위해 자활사업 활성화에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 영덕지역자활센터는 2004년 개소해 80명의 참여자가 지역내 저소득층의 근로 역량 강화와 일자리 제공 등 탈빈곤 지원을 위해 활동하고 있다.