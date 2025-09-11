[헤럴드경제=김지헌 기자] 챗GPT 개발사 오픈AI가 미 소프트웨어 및 클라우드 서비스 기업 오라클과 대규모 계약을 체결했다.

월스트리트저널(WSJ) 10일(현지시간)소식통을 인용해 “오픈AI가 향후 약 5년간 오라클로부터 3000억 달러(416조원) 규모의 컴퓨팅 파워를 구매하기로 계약을 체결했다”고 보도했다.

이는 사상 최대 규모의 클라우드 계약 중 하나에 해당하는 것이다. 이번 계약은 약 400만 가구가 사용하는 전력량에 해당하는 4.5GW(기가와트)의 전력 용량을 필요로 하는 수준이다.

WSJ은 “거품 우려에도 AI 데이터센터 지출이 사상 최고 수준에 도달했음을 보여준다”고 전했다.

오픈AI는 올해 초에는 오라클, 소프트뱅크와 함께 향후 4년간 5000억달러를 투자해 미국 내 대규모 데이터센터를 건설하는 ‘스타게이트’를 발표한 바 있다.

오라클은 지난 분기 시장 예상치에 조금 못 미치는 실적을 냈지만, 올해 클라우드 부문 매출이 77% 성장할 것이라고 전날 밝혔다.

오라클 최고경영자(CEO) 사프라 캐츠는 전날 실적 발표 후 분석가들과 가진 콘퍼런스콜(전화회의)에서 6∼8월 세 고객과 계약을 체결했다고 밝혔다. 여기에 오픈AI와 대규모 계약이 포함된 것으로 보인다.

오라클이 3170억 달러 규모의 향후 계약 매출을 새로 확보했다고 공개하면서 이날 주가가 40% 이상 폭등했다.