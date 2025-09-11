[헤럴드경제=문영규 기자] 한국인 300명이 미국에 구금된 가운데 미 정부가 신속한 귀국을 위한 조치를 지시했다고 외교부가 11일 밝혔다. 조현 외교부 장관이 마코 루비오 미 국무장관에게 구금자들이 신체 속박을 받지 않고 신속히 귀국하고 향후 재입국시 불이익이 없도록 해달라고 요청한 결과다.

외교부는 이날 보도자료를 통해 조 장관이 루비오 장관을 만난 자리에서 구금자들의 신속한 귀국과 함께 향후 미국 재입국시 불이익을 받지 않도록 미 행정부의 각별한 관심과 지원을 요청했다고 전했다.

지난 10일 정부는 한국행 대한항공 전세기를 띄울 예정이었지만 두어 시간 전에 ‘미국 측 사정’을 이유로 구금자들의 귀국이 지연됐다고 밝힌 바 있다.

조 장관은 특히 유사 사례 재발 방지를 위해 새로운 비자 카테고리를 만드는 것을 포함한 다양한 방안 논의를 위한 ‘한미 외교부-국무부 워킹그룹’ 신설을 제의했다고 외교부는 밝혔다.

이와 함께 트럼프 행정부의 미국 내 제조업 부흥 노력에 기여하고자 기술·노하우를 전수하러 미국에 온 한국 노동자들이 체포·구금되는 과정이 공개됐고, 한국 국민이 상처와 충격을 받았다면서 깊은 우려를 전달했다.

루비오 장관은 “트럼프 대통령도 이재명 대통령과 도출한 한미 정상회담의 성과를 높이 평가하고 있고, 이 사안에 대한 한국인의 민감성을 이해한다”며 “특히 미국 경제·제조업 부흥을 위한 한국의 투자와 역할에 대해 긍정적으로 보고 있다”고 말했다고 외교부는 밝혔다.

또한“트럼프 대통령이 한국 측이 원하는 바대로 가능한 이뤄질 수 있도록 신속히 협의하고 조치할 것을 지시했다”고 말했다고 외교부는 전했다.

이는 구금자들을 공항으로 이송하는 과정에서 수갑 등을 차지 않도록 해 달라는 한국의 요구를 수용한 것으로 풀이된다.

외교부는 “오늘 면담에 따라 우리 정부는 미측과 행정적 실무협의를 적극 전개하고 있으며, 필요한 모든 절차를 마무리해 국민들이 가장 빠른 시일 내 구금에서 해제되고 귀국할 수 있도록 모든 노력을 기울이고 있다”고 밝혔다.