[헤럴드경제=김병진 기자]정희용 국민의힘 사무총장(고령군·성주군·칠곡군)은 9일 전국적으로 가뭄재난 조치가 필요한 농업저수지가 660곳에 이르고 갈수록 거세지는 이상기후로 인해 가뭄 대비 용수 확보 대책이 시급하다고 지적했다.

이날 정희용 사무총장이 농어촌공사로부터 제출받은 ‘전국 저수지별 저수율 현황’에 따르면 전국의 농업용 저수지 3424곳 중 평년 대비 저수율이 70% 이하로 가뭄재난 조치가 필요한 저수지는 총 660곳인 것으로 확인됐다.

농어촌공사의 ‘가뭄재난 현장조치 행동매뉴얼’에는 평년 대비 저수율이 기준치에 미달할 경우 ‘관심’, ‘주의’, ‘경계’, ‘심각’ 총 4가지 현장조치 단계를 구분해 필요한 가뭄재난 조치를 수행하도록 규정하고 있다.

특히 관개기인 4월부터 9월까지 저수지 평균 저수율이 평년 대비 70% 이하일 때는 ‘관심’ 단계, 평년 대비 60% 이하일 때 ‘주의’ 단계, 평년 대비 50% 이하는 ‘경계’ 단계, 평년 대비 40% 이하일 경우 ‘심각’ 단계로 정해 용수확보 대책을 실시토록 정하고 있다.

지난 1일 기준 전국 저수지 저수율 현황에 따르면 평년 대비 40% 이하의 저수율 ‘심각’ 단계에 해당하는 저수지는 98곳, 50% 이하 저수율의 ‘경계’ 단계 저수지 72곳, 60% 이하 ‘주의’ 단계 저수지 175곳, 70% 이하 ‘관심’ 단계 저수지는 315곳인 것으로 나타났다.

심지어 저수율이 0%인 저수지도 34곳에 달하는 것으로 확인됐다.

지역별로 살펴보면 ‘심각’ 단계 저수지 98곳은 수도권(경기 용인, 평택, 양주, 포천, 연천, 인천 강화) 지역에 분포해 있었으며 ‘경계’ 단계 저수지는 강원 지역(강원 강릉, 원주, 횡성, 홍천, 춘천, 경기 안성) 등 이었다.

‘주의’ 단계 저수지는 충북과 강원(충북 옥천, 음성, 괴산, 증평, 청주, 제천, 충주, 보은, 강원 철원, 양양, 고성, 속초, 삼척) 등지였다.

‘관심’ 단계 저수지는 전북과 충남, 대전(전북 남원, 충남 아산, 태안, 당진, 서산, 예산, 보령, 서천, 부여, 논산, 공주, 홍성, 청양, 천안, 금산, 대전, 충북 영동) 일대인 것으로 나타났다.

저수율이 0%인 지역은 경기 의왕, 시흥, 오산, 과천, 여주, 이천 등 수도권 남부다.

농어촌공사 매뉴얼에 따르면 저수율이 평년 대비 50% 이하로 떨어지는 ‘경계’ 단계의 경우 가뭄대책상황실 운영 및 비상근무를 강화해야 하고 평년 대비 40% 이하인 ‘심각’ 단계에는 전사(全社)적 총력체제로 대응하도록 하고 있다.

정희용 사무총장은 “기후위기 등으로 인해 강릉 지역뿐 아니라 전국 어디서나 가뭄 피해가 발생할 우려가 크다”며 “정부는 피해가 전국적으로 확산되지 않도록 간이양수장 설치를 비롯한 저수지 물 채우기와 직접급수, 지하수 임시관정 설치 등 용수확보 대책을 시급히 마련해야 할 것”이라고 말했다.