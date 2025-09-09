9일 오후 8시 4분 15초 제주 동북쪽 44km 해역에서 규모 2.1의 지진이 발생했다고 기상청이 밝혔다.

진앙은 북위 33.66도, 동경 126.96도이며 지진 발생 깊이는 17km이다.

기상청은 “지진피해는 없을 것”이라고 내다봤다.