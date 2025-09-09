[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시와 경북도는 9일 군위군 삼국유사테마파크에서 ‘대구·경북 공동협력 방향 및 전략과제 토론회’를 공동 개최했다.

이날 토론회에는 대구·경북 기획조정실장을 비롯해 전략과제(안) 관련 실·국장과 시·도 지방시대위원회 위원, 시민단체 대표, 학계와 연구원, 그리고 언론 등이 참석했다.

양 시도는 지난달 출범한 대구·경북 공동협력 태스크포스(TF)를 통해 협의해온 공동 협력 과제를 놓고 이날 첫 토론회를 열어 전문가와 시민단체 의견을 수렴했다.

앞서 대구·경북 공동협력 TF는 ‘대구·경북 신공항 메가 프로젝트’를 중심으로 하는 초광역 사회간접자본시설(SOC) 분야를 비롯해 미래 전략산업 분야, 문화·관광 분야 등 3대 분야 18개 과제를 중점 협력사업으로 선정했다.

양 시도는 공동협력 체계를 토대로 민·관 협력 기반을 확대해 나가는 한편, 속도감 있는 사업추진과 발전적 협력관계를 강화하기 위해 행정협의체를 구성하고 필요하면 특별지방자치단체 설립도 검토할 계획이다.

오준혁 대구시 기획조정실장은 “대구와 경북이 초광역 교통과 미래 전략산업들로 촘촘하게 신경망처럼 연결된다면 하나의 생활권이자 경제권이 된다”며 “이를 통해 수도권 일극 체제를 극복할 수 있고 나아가 국가의 균형성장을 선도해 나갈 것이라 기대한다”고 말했다.

김호진 경북도 기획조정실장은 “이번 토론회는 공동협력 전략과제를 더 현실적이고 실효성 있게 만드는 계기가 됐다”며 “정부 국정과제 및 지역공약 등과 관련해 긴밀히 협력해 대구·경북이 국가 균형성장의 중심축으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.