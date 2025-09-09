[헤럴드경제=고승희 기자] 바이올리니스트 에스더 유(31)가 영국 왕립음악대학 현악과 교수로 임용됐다고 소속사 마스트미디어가 9일 밝혔다. 한국계 음악가가 영국 왕립음악대학 교수가 된 것은 이번이 처음이다.

영국 왕립음악대학은 1883년 설립, 왕실 후원으로 무수히 많은 음악가를 배출한 명문 음악 교육시설이다.

영국 왕립음악대학 측은 “에스더 유의 폭넓은 솔로 커리어와 다채로운 녹음 경험은 영국 왕립음악대학 현악과 교수진의 역량을 한층 더 강화할 것”이라며 임용 이유를 밝혔다.

에스더 유는 2010년 ‘장 시벨리우스 국제 바이올린 콩쿠르’와 2012년 ‘퀸 엘리자베스 콩쿠르’에서 최연소 입상하며 국제 무대에서 이름을 알렸다. 영국에선 2018년 로열 필하모닉 오케스트라 상주 아티스트로 활동하며 깊은 인연을 맺었다.

에스더 유는 “차세대 바이올리니스트들과 함께 작업하면서 국제 솔로 활동도 이어갈 수 있어 기쁘다”고 소감을 전했다. 에스더 유는 오는 12월 5일 서울 서초구 예술의전당 IBK기업은행챔버홀에서 피아니스트 박재홍과 함께 듀오 리사이틀을 선보인다.